Союзник експрем'єра України та план імпорту газу зі США. Оприлюднено інформацію щодо лобізму

Компанія, пов'язана з колишнім прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко, найняла техаську фірму для розробки плану з імпорту зрідженого газу в Україну зі США.

Цей випадок є одним з останніх прикладів, коли люди, пов'язані з політичною діяльністю, шукають можливість отримати прибуток, імпортуючи американський природний газ в пострадянську країну, яка намагається здобути незалежність від російського палива.

Спроба двох партнерів Руді Джуліані – персонального адвоката президента США Дональда Трампа – експортувати зріджений газ в Україну обговорювали в Палаті представників під час слухань щодо імпічменту.

Україна почала шукати альтернативу поставкам природного газу з Росії на тлі загострення відносин із Кремлем. Росія окупувала Кримський півострів у березні 2014 року і продовжує надавати підтримку бойовикам на Донбасі.

Минулого місяця в Україну була доставлена перша партія американського скрапленого палива через Польщу. На сьогоднішній день Україна не має власних LNG-терміналів.

Linden Strategies – компанія, яку пов'язують з Республіканською партією, сподівається побудувати такий термінал, орієнтований на прийом американського газу, на березі Чорного моря в Одесі, заявив Радіо Свобода засновник компанії Стівен Пейн.

Зареєстрована в штаті Меріленд підставна компанія «ITBC» протягом 2018 року перевела на рахунки Linden Strategies близько 250 тисяч доларів за розробку проєкту з імпорту зрідженого газу, це випливає з документів про реєстрацію іноземного агента (FARA), опублікованих 5-го грудня. Пейн назвав цей платіж інвестицією в проєкт.

«ITBC» пов'язана з Михайлом Соколовим – колишнім регіональним лідером партії Тимошенко «Батьківщина», зазначено в FARA. Отримати його оперативний коментар телефоном не вдалося.

«Зареєстрована компанія слугувала для Соколова інструментом для оплати послуг консалтингової фірми з Х'юстона, що працює в нафтовій та енергетичній галузях. Вона повинна була розробити пропозицію про постачання зрідженого природного газу в Україну», – йдеться в документах із зазначенням дат розрахунків, переведених на користь Linden Strategies.

Пейн заявив, що був здивований, коли дізнався про згадку своєї компанії у звітах FARA, оскільки це була виключно «комерційна угода».

«До того ж, гроші, які ми отримали від «ITBC», були інвестицією в наш LNG-проєкт із конкретними умовами і термінами їх повернення. Більш того, «ITBC» отримала зовсім невелику частку в цьому проєкті», – заявив він.

За словами Пейна, він приїжджав в Україну, де зустрічався з Соколовим та іншими потенційними бізнес-партнерами. Повільний темп розвитку проєкту він пов'язує з діями Туреччини, яка блокує рух танкерів в акваторії Босфору, який необхідно перетнути, прямуючи до Чорного моря.

«Якщо ця проблема буде вирішена, ми з нетерпінням чекаємо відновлення роботи із доставки скрапленого газу зі США на український енергетичний ринок і в інші країни Чорноморського басейну», – сказав він.

У 2018 році Україна видобула близько 21 мільярд кубометрів газу, в той час як обсяг споживання склав близько 31 мільярда кубометрів. Існуючий розрив заповнювався російським газом, імпортованим через треті країни.

Завдяки новому газопроводу, який, як очікується, буде введений в експлуатацію на початку наступного року, Росія зможе перенаправити значну частину експорту газу безпосередньо до Європи. Це може ускладнити реверсні поставки газу для України через треті країни.

Ще одна чорноморська держава, яка намагається отримати можливість налагодити поставки скрапленого газу зі США – Болгарія. Минулого місяця прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов обговорив це питання з президентом США Дональдом Трампом на двосторонній зустрічі, яка відбулася в овальному кабінеті.

Пейн, який протягом декількох десятиліть працює на енергетичних ринках пострадянських країн, був пов'язаний з адміністрацією Джорджа Буша. У досьє його сина в Linkedin можна знайти фотографії, на яких він зображений поряд із віцепрезидентом США Майклом Пенсом.

У 2008 році співробітники Комітету з нагляду і урядових відносин Палати представників допитали Пейна стосовно пожертвувань, які він збирав нібито для майбутньої бібліотеки Буша в обмін на організацію зустрічей з вищими посадовими особами.

Лев Парнас і Ігор Фурман – люди, пов'язані з Джуліані, на початку поточного року зустрічалися в Техасі з керівником державної газової компанії України, щоб обговорити питання імпорту зрідженого газу. Ця зустріч не мала успіху. У жовтні Парнас і Фурман були заарештовані за звинуваченням в порушенні законодавства про фінансування виборчих кампаній.

Публікації FARA демонструють, що в період із липня 2018-го по березень 2019 року «ITBC» окремо перевів 450 тисяч доларів на рахунок Livingston Group – компанії, заснованої колишнім конгресменом від Республіканської партії Робертом Лівінгстоном – частково для лобіювання інтересів Тимошенко, яка балотувалася в президенти України в березні, але програла в першому з двох турів майбутньому переможцю Володимиру Зеленському.

Незадовго до дострокових парламентських виборів, що пройшли в Україні в липні, Livingston Group намагалася організувати зустрічі або телефонні перемови між Тимошенко і віцепрезидентом Майклом Пенсом, держсекретарем Майклом Помпео, а також лідером парламентської більшості в Сенаті Мітчем Макконнеллом, випливає з файлів FARA, опублікованих в жовтні. Чи відбулися ці зустрічі або переговори, невідомо. Оперативно зв'язатися з Тимошенко та попросити її коментар не вдалося.

Робота Livingston Group також полягала в публікації статті за два дні до парламентських виборів, що відбулися 21 липня, де Тимошенко називали найкращим кандидатом на пост прем'єр-міністра.

«Простіше кажучи, в Україні немає нікого, хто б міг зрівнятися з Юлією Тимошенко, як з досвіду, так і з зовнішніх зв'язків», – написано в матеріалі.

Партія Зеленського «Слуга народу» отримала більшість на парламентських виборах, в результаті чого президент отримав можливість призначити прем'єр-міністра без необхідності шукати компроміс з іншими політичними силами. Партія Тимошенко отримала менше від 6 відсотків голосів виборців.

За інформацією, вказаною в документах FARA, термін дії контракту Livingstoun Group із «ITBC» закінчився в кінці липня.