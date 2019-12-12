Радіо Свобода Daily: Депутата від «Слуги народу» довелося госпіталізувати після бійки в Раді

Після бійки депутат від «Слуги народу» потрапив до лікарні

Після бійки у Верховній Раді народний депутат від «Слуги народу» Андрій Богданець потрапив до лікарні з підозрою на струс мозку, повідомила його колега Євгенія Кравчук у фейсбуці.

11 грудня в стінах парламенту стався конфлікт між Богданцем та народним депутатом сьомого скликання, представником «Свободи» Едуардом Леоновим. Останній стверджує, що бійку почав депутат від «Слуги народу».

Водночас у фракції «Слуга народу» кажуть, що «група осіб» напала на Богданця.

«Вважаємо цей інцидент свідомою провокацією, яка має на меті зрив законотворчого процесу і дестабілізацію ситуації в Раді на догоду певним політичним силам. Дуже показовою для нас є кооперація у спробі зриву роботи комітету між представниками партій проросійського спрямування і політичних сил, які називають себе патріотичними», – заявили в «Слузі народу».

У Росії з першої серії «Слуги народу» вирізали жарт про Путіна

У Росії з першої серії українського серіалу «Слуга народу» вирізали жарт про президента Росії Володимира Путіна, повідомляє російська служба BBC.

Згідно із сюжетом, новообраний президент України Василь Голобородько (його роль виконує нинішній президент України Володимир Зеленський) вибирає годинник. У цей момент прем’єр Юрій Чуйко (Станіслав Боклан) розповідає йому, що Путін носить годинник швейцарської марки Hublot. Герой Зеленського дивується й запитує: «Путін – «Хубло»?»

За даними BBC, цей фрагмент не увійшов у сюжет. Телеканал ТНТ наразі не коментував цю інформацію. Тим часом у ЗМІ з'явилася інформація, що серіал вже зняли з ефіру.

Із однієї кишені в іншу. Як одна з найбільших торговельних мереж в Україні працює в Криму

Одна з найзнаменитіших в Україні торговельних мереж – литовська компанія Novus. Як з’ясували у спільному розслідуванні російський громадський антикорупційний проєкт «Муніципальний сканер» і телеканал «Настоящее время», щоб зберегти свій бізнес у Криму після окупації українського півострова, власники перереєстрували його через ланцюжок російських і європейських офшорних компаній на порушення санкцій Євросоюзу.

Більш того, Novus співпрацював із підсанкційними російськими підприємствами за державними контрактами – це також забороняють санкції ЄС. Проте ні Литва, ні Кіпр не побачили порушень у діяльності компанії.

Читайте розслідування тут.

В Івано-Франківську затримали групу, яка продавала Росії державну інформацію – СБУ

Служба безпеки України затримали в Івано-Франківську організовану групу з чотирьох людей, яка незаконно продавала інформацію із закритих державних інформаційних ресурсів, у тому числі і військового. Про це інформує СБУ у Львівській області.

За даними оперативної служби, четверо мешканців Івано-Франківської і Львівської областей організували нелегальний бізнес. Вони створили сайт, розмістивши його на закордонному сервері, і пропонували придбати інформацію з обмеженим доступом. Це були, зокрема, відомості військового характеру про закупівлю та переміщення техніки.

Лише до одного із «сервісів» зловмисників підключили майже 50 замовників. Серед них і клієнти з Росії.

Під час слідчих дій оперативники управління СБУ у Львівській області виявили в офісі і за місцями проживання учасників злочинної групи комп’ютерну техніку з базами даних, що є власністю держави з обмеженим доступом, кредитні картки, на які особи отримували кошти за продану інформацію.

Пожежа в Одесі: під завалами знайшли ще одне тіло

В Одесі під завалами коледжу, де минулого тижня сталася пожежа, знайшли ще одне тіло.

«11 грудня о 18:25 під час розбору завалів виявлено тіло 1 особи», – повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Таким чином число загиблих станом на вечір 11 грудня зросло до 13.

На колишньому заводі «Радикал» у Києві значне перевищення норм випарів ртуті – Міндовкілля

У Міністерстві енергетики та захисту довкілля 10 грудня повідомили про забруднення території внаслідок шкідливого виробництва на заводі «Радикал» у Києві, після закриття якого залишилися значні обсяги ртуті.

«Провівши виміри випаровування ртуті, отримали показник перевищення норми від 4 до 16 разів на різних ділянках. Улітку показник сягає – до 40 разів. Забруднена територія не огороджена і не перебуває під охороною. Поруч збудували два житлових будинки, ще одну будівлю перебудовують під житло. Тут розташовані офісні приміщення, «Даринок», культурний центр «Платформа арт-завод» – місце відпочинку киян, де проводять фестивалі вуличної їжі», – йдеться в повідомленні.

Як повідомив під час перевірки території заводу заступник профільного міністра Роман Абрамовський, першочергове завдання на сьогодні – закрити периметр та обмежити доступ людей до майданчика колишнього гідролізного цеху.

Міністр освіти: із 2021 року ЗНО з математики стане обов’язковим

Із 2021 року зовнішнє незалежне оцінювання з математики стане обов’язковим, повідомила міністр освіти Ганна Новосад в інтерв’ю «РБК-Україна».

«У 2020 році змін не буде, а з 2021-го ЗНО з математики стане обов’язковим. Воно буде дворівневим, але не потрібно цього лякатися. Нам потрібно усвідомити, що проблема є по знанням з математики», – сказала Новосад.

Вона зазначила, що потрібно побороти страх дітей перед математикою.

МОН: українські школярі вибороли три «бронзи» на міжнародній науковій олімпіаді

Учасники української команди завоювали три бронзові медалі на Міжнародній молодіжній науковій олімпіаді (IJSO, International Junior Science Olympiad), що проходить 3-12 грудня у Досі, Катар, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

За даними МОН, цього року в IJSO взяли участь представники 70 країн.

«2018 року Україна делегувала на олімпіаду спостерігачів, а цьогоріч у змаганні вперше взяла участь українська команда з шести юних науковців», – йдеться в повідомленні.

Міжнародна молодіжна наукова олімпіада (IJSO) – щорічне змагання для школярів до 16 років з природничих наук (біології, хімії й фізики), яка передбачає індивідуальну і командну участь.

Екоактивістка Ґрета Тунберґ стала «Людиною року» за версією журналу Time

«Тунберґ почала глобальний рух, пропускаючи школу: із серпня 2018 року вона проводила дні перед шведським парламентом, тримаючи плакат із написом Skolstrejk för klimatet («Шкільний страйк за клімат») чорними літерами на білому тлі. Упродовж наступних 16 місяців вона звернулася до голів держав в ООН, зустрілася з папою Римським, посперечалася з президентом Сполучених Штатів та надихнула 4 мільйони людей долучитися до глобального страйку за клімат 20 вересня 2019 року, який став найбільшою кліматичною демонстрацією в людській історії», – йдеться в матеріалі.

Читайте 10 фактів про Ґрету Тунберґ тут.

Робіть свій внесок у порятунок планети!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.