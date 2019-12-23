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В воскресенье вечером в одном из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната произошел пожар. В помещении находилось 112 человек, 4 погибли. Еще трое получили ожоги или надышались угарным газом. Сейчас они находятся в Старобельской больнице.

Предполагаемая причина пожара, где погибли 4 пациента, – неисправность электросети. Об этом заявил и.о. начальника главного управления ГСЧС Украины в Луганской области Сергей Горбань. Однако, по его словам, расследование причин только началось. На объекте была противопожарная сигнализация. Но была ли она исправной и подключенной, пока неизвестно.

Сигнал на пульт пожарной охраны не поступил

«Сработала пожарная сигнализация или не сработала – сейчас выясняют. Но сигнал, который должен был от нее поступить на пульт пожарной охраны, не поступил», – рассказал Сергей Горбан.

Ранее в интернате уже выявляли нарушения пожарной безопасности – ГСЧС в Луганской области

В 2017 году проводилась внеплановая проверка пожарной безопасности в интернате. Тогда руководство интерната привлекалось к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, а также за невыполнение предписаний по устранению нарушений. Уже в сентябре этого года на территории интерната сгорела хозяйственная постройка. Тогда снова были зафиксированы нарушения.

Мы информировали руководство департамента социальной защиты об этих нарушениях

«Эти нарушения были связаны с путями эвакуации, с противопожарными системами и первичными средствами пожаротушения. Есть соответствующее письмо. Мы информировали руководство департамента социальной защиты об этих нарушениях», – рассказал заместитель начальника главного управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций ГСЧС Украины в Луганской области Сергей Журба.

В областной администрации на вопрос об устранении нарушений прямо не ответили. Но заявили, что несколько недель назад в интернате проводились учения по эвакуации пациентов в случае чрезвычайной ситуации.

«Совместно областным психоневрологическим интернатом и ГСЧС были проведены учения по эвакуации в этом заведении. Отработан план эвакуации, проведен инструктаж. Только 11 декабря все это было сделано», – рассказала заместитель председателя облгосадминистрации Екатерина Безгинская.

Национальной полицией открыто 2 уголовных производства – «Нарушение пожарной безопасности, повлекшее гибель людей» и «Служебная халатность». 24 декабря в области начнутся внеплановые проверки объектов. Интересно, что такие проверки в регионе проводятся только после трагедий. В 2017 году проверки были по поручению Кабмина после пожара в одесском лагере «Виктория». Теперь запланированы проверки из-за пожара в одесском колледже. Плановые же проверки, которые должны проходить как минимум раз в два года, по словам представителей ГСЧС, до 2019 года в регионе были под мораторием.