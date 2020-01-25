Радіо Свобода Daily: В Офісі генпрокурора заявили, що в Болгарії затримали організатора нападу на Катерину Гандзюк

У Болгарії затримали організатора нападу на Катерину Гандзюк – Офіс генпрокурора

У Болгарії затримали організатора нападу на Катерину Гандзюк Олексія Москаленка (Левіна), повідомив Офіс генпрокурора увечері 24 січня.

«Щойно працівниками правоохоронних органів Болгарії разом із представниками Офісу генерального прокурора та Служби безпеки України на території Болгарії затримано Олексія Москаленка (Левіна), який розшукується за підозрою у причетності до нападу на Катерину Гандзюк», – ідеться в повідомленні.

20 січня Офіс генпрокурора і Служба безпеки України провели обшуки у голови Херсонської облради Владислава Мангера, ексголови Херсонської ОДА Андрія Гордєєва, його колишнього заступника Євгена Рищука та інших осіб у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

«Слідчий ховав очі»: Порошенко розповів про черговий допит у ДБР

П’ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко на брифінгу прокоментував допит у Державному бюро розслідувань, на який прийшов 24 січня. Передусім він заявив, що нова голова Бюро Ірина Венедіктова не дозволила народним депутатам від «Європейської солідарності» передати заяву від родин Небесної сотні щодо призначення заступником голови ДБР ексадвоката Віктора Януковича Олександра Бабікова.

Говорячи про сам допит, Порошенко обурився тим, що його не допитали по всіх провадженнях, які порушило ДБР, хоча він офіційно звертався з таким проханням і для цього скасував поїздку на з’їзд Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

«Мені пообіцяли 20-го числа, що нададуть можливості і опитають за всіма справами. Сьогодні більше години велася дискусія про те, що вони відмовляються мене допитувати. То в них слідчих нема, так я кажу: ви ж сидите, ви слідчий. Ні, ми не готові, в нас нема часу. Бо їм потрібне шоу. Шоу пишуть відомі сценаристи «Сватів» чи «95 кварталу». Наголошую, що шоу ми їм робити не дамо», – заявив він.​

Політик також охарактеризував як «жахливий» допит у справі про Мінські домовленості, які Україна підписала в 2014 і 2015 роках в період активних бойових дій на Донбасі.

Україна підпише угоду про партнерство з Deutsche Bahn 5 лютого – Гончарук

Україна підпише «Угоду про стратегічне партнерство» з Deutsche Bahn 5 лютого, повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук у фейсбуці.

Він розповів, що Україна веде переговори про співпрацю в операційній діяльності та наданні консультаційних послуг з боку німецької залізниці.

«У будь-якому разі, ця співпраця точно дозволить підвищити ефективність та якість залізничних перевезень в Україні. Важливий момент, щоб уникнути спекуляцій – мова лише про стратегічне партнерство, а не про продаж чи концесію «Укрзалізниці». Українська залізниця залишається під повним контролем держави, і це точно. Крапка!» – сказав Гончарук.

Нас – 37 мільйонів? Чотири запитання про «електронний перепис» Дубілета

37 мільйонів 289 тисяч – саме стільки людей проживає на території України (без урахування окупованих територій), згідно з дослідженням Кабінету міністрів. Оприлюднені дані вже почали називати «електронним переписом», але насправді це «оцінка чисельності наявного населення». А між цими поняттями таки є різниця. Міністр Кабміну й ініціатор «е-перепису» Дмитро Дубілет вважає, що «оцінки» достатньо для розуміння процесів усередині держави, але статистики і соціологи не погоджуються.

Чим відрізняється перепис від оцінки чисельності?​ ​Як відбувається оцінка чисельності і перепис? Хто виступає проти проведення традиційного перепису?​ ​Хто виступає за проведення традиційного перепису?​ Відповіді на ці запитання зібрали тут.

Морські кордони. Україна готує блокаду окупованого Криму з моря

Українські чиновники мають намір перекрити морський підхід до окупованого Криму. Для цього в державній установі «Держгідрографія України» працюють над створенням морського режимного району навколо півострова, мета якого ‒ не пустити іноземні судна до берегів Криму.

У Держгідрографії пояснюють: межа морського режимного району пройде вздовж контуру півострова на відстані 12 миль (більш ніж 22 кілометри). Перекрити підходи до Криму Україні дозволяє Конвенція ООН із морського права. Більше читайте у матеріалі наших колег із «Крим Реалії».

Як живе ізольований регіон у Китаї після появи коронавірусу

У Китаї кількість загиблих від нового коронавірусу зросла за станом на 24 січня до 26 людей, а кількість підтверджених випадків захворювання наразі становить близько 830. Про це заявляє влада Китаю. Про спалах пневмонії невідомого походження у місті Ухань влада Китаю повідомила наприкінці грудня 2019 року. Відомий тепер як 2019-nCoV вірус вважається новим штамом коронавірусу, який раніше не був ідентифікований у людей.​

Станіслав Людкевич – композитор, оповитий легендами

24 січня 141 рік тому, в 1879-му, народився український композитор Станіслав Людкевич. Він прожив 100 років за різних режимів. Найскладнішими були радянські часи. На сьогодні Станіслав Людкевич надалі залишається неперевершеним автором симфонічних творів, а водночас призабутий.

У Львові відновлюють справедливість: започаткували фестиваль «ЛюдкевичФест», видали диск із симфоніями маестро. Донині життя композитора оповите легендами і стереотипами. Читайте більше про Станіслава Людкевича у нашому матеріалі.

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