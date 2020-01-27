Радіо Свобода Daily: Яких заходів вживатиме Україна для захисту від коронавірусу?

В аеропорту «Бориспіль» мірятимуть температуру тіла пасажирам з Китаю – МОЗ

Міністерство охорони здоров’я України повідомило про старт із 26 січня в аеропорту «Бориспіль» температурного скринігу пасажирів, що прибувають із Китаю. Як зазначають, фахівці санітарно-карантинного підрозділу вже підготовлені та укомплектовані інфрачервоними термометрами.

«Попередній досвід ВООЗ показував, що запровадження скринінгу температури тіла для виявлення потенційних підозрілих випадків коронавірусу вимагав значних інвестицій та не був достатньо ефективним. Однак, під час спалаху коронавірусу 2019-nCoV більшість випадків хвороби в аеропортах було виявлено саме завдяки температурному скринінгу. Такий метод значно знижує ризик занесення збудника хвороби в країну», – йдеться у повідомленні на фейсбучній сторінці МОЗ.

Тим часом президент України Володимир Зеленський обговорив коронавірус із Китаю з керівництвом міністерства. Голова МОЗ Зоряна Скалецька наголосила, що наразі в Україні не зафіксовано жодного випадок зараження новим вірусом. Виявлені випадки, про які повідомляли ЗМІ, були звичайним грипом.

У Китаї через коронавірус померли щонайменше 56 людей.

Кулеба: Новорічне привітання Путіна Зеленським – дипломатичний маневр

Нинішня влада України (президент, уряд, депутати «Слуги народу») не ставить під сумнів євроінтеграцію. У цьому переконував Радіо Свобода віцепрем’єр-міністр України Дмитро Кулеба. На його думку, з вересня минулого року «динаміка євроінтеграції суттєво пришвидшилася». І це відбувається саме за президентства Володимира Зеленського. Хоча такий курс не заперечує відстоювання національних інтересів, наголосив віцепрем’єр.

За його словами, Україна не перетворюється на «сліпий ксерокс» для копіювання норм ЄС. Також Дмитро Кулеба оцінив імовірність повторення долі ексзаступника глави МЗС Олени Зеркаль і розповів про свою роботу в раді «Мистецького арсеналу» разом із першою леді – Оленою Зеленською.

Читайте велике інтерв'ю із Дмитром Кулебою за посиланням.

«Труднощі перекладу»: звернення Зеленського викликало обурення в Румунії

Згадка про Північну Буковину у зверненні президента України Володимира Зеленського до Дня соборності спричинила скандал у Румунії. Посол України в Румунії Олександр Баньков, пояснив, що причиною непорозуміння став «неточний переклад».

У своєму відеозверненні 22 січня Зеленський нагадує про короткочасну угоду 1919 року, відому як Акт Злуки, який мав на меті створити єдину українську державу наприкінці Першої світової війни. Ухвалення цього документа означало об’єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки.

«Більшість території Галичини зайняли польські війська, Північну Буковину – румуни» – йдеться у відеозверненні президента Володимира Зеленського. Проте англійською мовою цитату Зеленського переклали так, що північна частина колишньої Австро-Угорщини була Румунією «окупована».

Переклад викликав невдоволення в уряді Румунії, через що 22 січня Державний секретар румунського Міністерства закордонних справ Дан Некулеску зустрілися з послом України Олександром Баньковим. Як повідомляє румунське інтернет-видання Universul, румунська сторона попросила пояснення щодо згадок Румунії у виступі президента України, наголосивши на необхідності правильно розуміти історію.

Нові точки розведення військ: на яких ділянках наполягає Україна і чого хоче Росія

Коли і де розводити війська на Донбасі? Про створення нових зон безпеки намагаються домовитися до саміту у «нормандському форматі» на переговорах у Мінську. На яких ділянках наполягає Україна? Чого хоче Росія? Чому Київ проти розведення військ по всій лінії фронту? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

Маловідомі сторінки Другої світової: чи було масове вбивство солдатів-італійців у Львові 1943 року?

«Італійські жертви Львова 1943 року», «львівська суперечлива справа» або «малоймовірна італійська трагедія у Львові» – так в італійській пресі та історіографії називають частково дослідженні факти про перебування інтернованих вояків Італії на території України в період Другої світової війни.

Тема згадана і в українській історичній науці, де ще більше бракує серйозних досліджень.

Днями у Мілані виступив з лекцією львівський історик Іван Хома, який докладніше вивчав питання, а саме, що ж сталося з італійськими солдатами восени 1943 року: колишніх союзників справді масово знищували німці чи діяння нацистів перебільшила радянська пропаганда з метою приховати воєнні злочини СРСР? Читайте про це у матеріалі.

В авіакатастрофі у США загинув американський баскетболіст Кобі Браянт – ЗМІ

В авіакатастрофі у США загинув колишній американський баскетболіст Кобі Браянт, пише видання TMZ.

За інформацією журналістів, Браянт летів на своєму особистому геліктоптері над містом Калабасасом в окрузі Лос-Анджелеса. Унаслідок інциденту загинуло п'ять людей, включно з дружиною колишнього баскетболіста Ванессою.

На «Ігри нескорених» у Гаагу поїде 20 українських ветеранів – посольство

Двадцять українських ветеранів поїдуть на змагання «Ігри Нескорених», що пройдуть 9–16 травня в Гаазі (Нідерланди), повідомило посольство України у цій країні на своїй сторінці у фейсбуці.

«Зважаючи на високий рівень організації та популярність «Ігор Нескорених» в Україні, Фундація Ігор нескорених (Invictus Games) збільшила квоту для української команди – з 15 до 20 осіб. Минулого року українська збірна на «Іграх Нескорених-2018» виборола 20 медалей», – зазначають у посольстві.

Цього разу Україна братиме участь в «Іграх» утретє.

Здобувайте перемоги щодня!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.