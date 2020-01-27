Спорт за тиждень: Романчук, Хижняк і дискваліфікація у біатлоні

Спортивний рік набирає обертів. У зимових видах вже почали відбуватися чемпіонати Європи та світу, а літні – роблять перші кроки у підготовці до олімпійських кваліфікацій. Попри те, що за 7 днів українці встигли вибороти справжній кошик нагород, встановити світові рекорди, вийти до наступного етапу змагань заздалегідь, традиційний спортивний дайджест від Радіо Свобода розпочнемо з сумної новини: в авіакатастрофі у США загинув колишній американський баскетболіст Кобі Браянт. Його називають одним із найкращих гравців в історії Національної баскетбольної асоціації. Упродовж 20 років він виступав за «Лос-Анджелес Лейкерс». Разом із командою він п'ять разів ставав чемпіоном НБА. Крім того, у складі збірної США баскетболіст двічі вигравав золото Олімпійських ігор (у 2008 і 2012 роках).

«Бронзова» крапка

У Швейцарії завершилися ІІІ зимові Юнацькі Олімпійські ігри. Останню нагороду до скарбнички збірної України виборов фристайлист Орест Коваленко, який став третім у дисципліні «біг-ейр». Спортсмен із Рівного виконав три стрибки, які судді оцінили в сумі у 179,5 балів. Тож загалом на Юнацькій Олімпіаді українці вибороли 4 медалі: «золото» та «срібло» у змаганнях змішаних команд із хокею 3х3 серед юнаків, а також бронзові нагороди в змаганнях інтернаціональних команд із фігурного катання та з фристайлу.

Світовий рекорд у плаванні

У Люксембурзі відбулися змагання з плавання Euro Meet 2020. Сенсаційним став заплив на 50 метрів, де одразу два українці зайшли на п'єдестал. Переможцем став Андрій Говоров, а «срібло» виборов Владислав Бухов, який подолав дистанцію за 23,14 секунди і це новий світовий рекорд серед юніорів.

Також на Euro Meet українець Михайло Романчук здобув три золоті нагороди на дистанціях – 400, 800 та 1500 метрів вільним стилем. Дарина Зевіна стала переможницею запливів на 100 та 200 метрів на спині. Бронзові нагороди вибороли Сергій Шевцов (100 м вільним стилем), Ігор Трояновський (200 м батерфляй) та Микита Коптєлов (200 м брас).

Достроковий вихід до плей-оф

Матчем проти нідерландського «Зволле» місце у плей-оф Кубка Європи ФІБА собі гарантував «Київ-Баскет». Гра завершилася з рахунком 89:76, що дозволило команді Айнарса Багатскіса очолити групу К. Хоча попереду у киян ще дві гри – 29 січня на виїзді проти угорського «Кьорменда» та 5 лютого вдома проти латвійського «Вентспілса».

Боксерські перемоги на початку олімпійського року

У Болгарії завершився світовий турнір «Кубок Странджа», на якому українські спортсмени вибороли 4 золоті, 1 срібну та 5 бронзових нагород.

Прогнозовано переможцем турніру став наразі найтитулованіший учасник української збірної Олександр Хижняк, який у ваговій категорії до 75 кг не залишив шансів білорусу Вадиму Панкову. Також золоті нагороди вибороли Цотне Рогава (понад 91 кг), Ярослав Харциз (до 63 кг) та Юлія Циплакова (до 57 кг). Єдине «срібло» – в активі Степана Грекула (до 81 кг). А ось бронзовими призерами стали Анастасія Чорноколенко, Микола Буценко, Євген Барабанов, Сергій Горсков та Роберт Мартон.

Чергова поразка «Хіміка»

Український жіночий волейбольний клуб «Хімік» поступився команді «ЛКС» із рахунком 1:3 у рамках групового етапу волейбольної Ліги чемпіонів. Це вже четверта поразка «Хіміка» у груповому етапі Ліги чемпіонів. Раніше українки поступилися італійській «Новарі» (0:3), польському «ЛКС» (2:3) та німецькому «Альянсу» (1:3).

Після чотирьох ігор «Хімік» має лише одне очко в своєму активі, а тому посідає останнє місце в групі. 4 лютого українки зіграють проти чинного переможця Ліги чемпіонів італійської «Новари».

Новий рекорд в українському скелетоні

Владислав Гераскевич посів 11-е місце на шостому етапі Кубка світу зі скелетону. При цьому українець побив три власних рекорди. Так він покращив показники: стартовий розгін – 4,79 секунди, фініш – 50,58 секунди, середня швидкість – 118,0 км/год.

Переможцем став олімпійський чемпіон 2014 року росіянин Олександр Третьяков. «Срібло» у корейського спортсмена Юн Сун-Бін. Третій час у німця Фелікса Кайзінгера.

Сьомий етап Кубка світу відбудеться 31 січня в швейцарському Санкт-Моріці.

Терлюга поступилася

У Парижі, де відбувся турнір Karate1 Premier League, українська каратистка Анжеліка Терлюга виборола «срібло». У фінальному бою у вазі до 55 кг (куміте) українка програла росіянці Анні Чернишовій. На шляху до срібної нагороди Терлюга виявилася сильнішою за іспанську представницю Карлотту Фернандес Осоріо (2:0), Гульміру Уссенову з Казахстану (1:0), росіянку Валерія Альохіну (6:1) та Яна Мессершмідт із Німеччини (4:1).

Дискваліфікація у біатлоні

На шостому етапі Кубка світу з біатлону у змаганні в мішаній естафеті збірна України, у складі якої Артем Тищенко, Артем Прима, Юлія Джима та Олена Підгрушна, фінішували десятими. А потім взагалі команда була дискваліфікована – через порушення правил безпеки.

Олена Підгрушна сказала, що припустилася цього порушення через помилку судді, який вказав їй перейти на іншу позицію для стрільби. Тож спортсменка перейшла, не взявши гвинтівку за спину, як вимагають правила безпеки.

Перше місце зайняла команда Франції, друге – Норвегії, третє – Німеччини.

«Дніпро» залишається лідером

Відбулися чергові матчі баскетбольної Суперліги. Зустріч двох лідерів турнірної таблиці «Прометея» та «Дніпра» завершилася перемогою перших – 94:97. Щоправда, вже у наступному матчі дніпровська команда реабілітувалася перед своїми вболівальниками і «рознесла» «Запоріжжя» – 92:64. Тож команда Дениса Журавльова здобула чотирнадцяту перемогу і знову стала першою у турнірній таблиці.

До інших ігор: «Черкаські мавпи» вперше в сезоні виграли у чинного чемпіона «Хіміка» (74:69), а потім ще й святкували перемогу над «Одесою» (65:69). «Харківські соколи» неочікувано виявилися сильнішими за «Прометей» (96:71), але поступилися «Запоріжжю» (83:85). Єдиний представник України у Кубку Європи ФІБА «Київ-Баскет» зазнав поразки в Одесі (74:70), але виграв у «Хіміка» (83:88)

Тепер баскетбольна Суперліга бере перерву на тиждень. Проте вже 29 січня відбудеться останній матч у Кубку України, де за вихід до фіналу чотирьох боротимуться «Дніпро» та «Запоріжжя». А 1 лютого Київ прийматиме «Матч зірок»

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