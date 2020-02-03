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Глава оккупационной администрации Донецка Денис Пушилин объяснил, почему в новогодние праздники прохожих с украинскими паспортами забирали в участки: говорит, так боевики искали «шпионов». «Наши оппоненты, проводя диверсионно-разведывательную работу, засылая сюда контингент специалистов, используют украинские паспорта», – заявил он. На сегодня паспорт гражданина Украины является одним из основных документов, подтверждающих личность жителей ОРДО, однако оккупационная администрация настоятельно пытается вытеснить его, заставив людей получить так называемый «паспорт ДНР». Мы уже рассказывали про упомянутые выше облавы в Донецке и про принудительные очереди в бюджетных учреждениях Луганска. Где сегодня в оккупации требуют официальный украинский документ, а где – его фейковый аналог?

Пройти через блокпост

Прежде всего, паспорт гражданина Украины необходим для въезда или выезда с оккупированной территории. Каждый человек, пересекающий линию разграничения через КПВВ, должен предоставить для идентификации личности украинский паспорт или загранпаспорт – при чем, не только украинским пограничникам: требует его группировка «ДНР». Подойдет для прохождения и временное удостоверение гражданина Украины.

Если человек постоянно проживал на неподконтрольной территории и не смог по достижении 25- или 45-летнего возраста вклеить фотографию в украинский паспорт-книжечку, то он может въехать на подконтрольную территорию по «просроченному» паспорту.

О том, как оставаться гражданином Украины, живя в оккупации, и как быть жителям ОРДЛО в условиях, когда Россия начала новое наступление на украинские документы в Донецке и Луганске? Разговор с экспертами:

Въехать в Россию

Россия начала признавать псевдодокументы, которые выдают подконтрольные ей формирования «ЛДНР». Поэтому пересечь границу по так называемому паспорту «ДНР» можно.

А вот въехать в Россию по российским паспортам, выданным по упрощенной процедуре жителям ОРДЛО, иногда не получается – так как в них не прописана регистрация. По крайней мере, очевидец столкнулся с запретом на въезд по такому российскому паспорту – требовали украинский.

Купить недвижимость

Тут нужно сразу напомнить, что эти сделки по украинскими законам являются недействительными. То есть, если квартира куплена только по «документам» группировок «ЛДНР», после деоккупации региона она будет числиться за старым владелцем.

Для заключения договора купли-продажи недвижимости по правилам оккупационной администрации, участникам сделки необходимо подготовить полный пакет документов. Половину из них придется получить непосредственно в учреждениях вооруженного формирования «ДНР»: «технический паспорт ДНР» на объект недвижимости, справку о зарегистрированных вещных правах и их ограничениях, отчет об оценке имущества, справку об отсутствии зарегистрированных лиц, извлечение о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество.

Для совершения сделки по «местным» правилам нотариус потребует и перечень украинских документов – правоустанавливающий документ на недвижимость, налоговый номер. А вот как удостоверяющий личность документ сгодится и паспорт гражданина Украины, и псевдопаспорт «ДНР».

Зарегистрировать авто

Украинский паспорт также подойдет в качестве документа, удостоверяющего личность при регистрации и перерегистрации автомобиля в так называемом «МРЭО ГАИ МВД ДНР». Пройти процедуру сегодня должны уже все владельцы транспортных средств – ездить на украинских номерах больше нельзя. При этом в документации украинский паспорт будет указан как «паспорт иностранного гражданина»!

В целом, при устройстве на работу, получении пенсии, регистрации брака и даже покупке сим-карты местного оператора «Феникс» по факту сейчас годятся оба документа – и настоящий паспорт гражданина Украины, и «республиканский» псевдопаспорт.





Где требуют только «паспорт ДНР»

«Паспорт республики» принудительно получают работники так называемых министерств, государственных учреждений и силовых структур незаконной группировки. Обязательным условием при приеме на работу в «МВД ДНР» является местный «паспорт» с орлом.

Без него невозможно оформить кредит в оккупации. Единственный в ОРДО банк – «Центральный республиканский банк» – предлагает выплаты для жителей с местными «документами».

Хотя паспорт гражданина Украины подойдет для подтверждения личности, сотрудники местной «полиции» при проверке документов у граждан поинтересуются о причинах отсутствия «паспорта республики».

При этом силовики группировки обычно ссылаются на «положению о паспорте гражданина Донецкой Народной Республики» 2019 года, где сказано, что «паспорт гражданина ДНР» является основным документом, удостоверяющим личность лица, проживающего на оккупированной территории. Наказания за нарушение этого «положения» не предусмотрено, поэтому это не больше рычаг влияния на решение жителей ОРДО.

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