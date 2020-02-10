Як українці у Кремнієвій долині допомагають своїй країні

Більш ніж пів мільйона доларів, 60 тонн гуманітарної допомоги – саме стільки за понад 5 років зібрала для України невелика група волонтерів у Кремнієвій долині в Каліфорнії. Кілька тамтешніх українців не змогли залишатися осторонь, коли у Києві розпочалась Революція гідності, а згодом на Сході України спалахнула війна.

Благодійна організація NOVA UKRAINE народилась у центрі Кремнієвої долини в місті Пало Альто. П’ять років тому молоді українські айтішники вирішили зібратись і якось допомоти своїй країні. Як саме – розповідає один із співзасновників організації.

Колишній харків’янин Микола Білогорський очолює відділ кібербезпеки корпорації Google. «Я в 1996 році переїхав із Харкова в Канаду. Виріс там і 10 років прожив у Канаді, потім я переїхав сюди і вже 14-15 років як я тут», – розповідає Микола.

«Наприкінці 2013 року, коли на майдані Незалежності в Києві зароджувалася Революція гідності, у Ніка з’явилось бажання заснувати благодійну організацію допомоги Україні. Своєю ідеєю він поділився з Остапом Коркуном, на той час працівником компанії «Фейсбук».

«Мені пише Нік, каже: ти бачиш, що в Києві відбувається. Я кажу: звичайно, я щойно звідси лечу. Він каже: треба організовувати мітинг, треба щось робити. Тоді, через багато років Нік мені сказав, що він багатьом написав, але не всі відгукнулись. Зібралось нас близько 10 людей», – пригадує Остап.

«Ми збирали гроші тут і відправляли туди, щоб там купували одяг, знімали квартиру для бійців самооборони Майдану. Робили різні речі, які підтримували Майдан. Коли ж він закінчився, то ми бачили, що в нас тут вже є сформована група, і ми б хотіли допомагати Україні довготривало», – каже Микола Білогорський.

Тож у 2014 році створили організацію NOVA UKRAINE – Нова Україна. Спочатку передавали гроші родинам Небесної сотні. Коли почалася російська агресія на Сході України, до організації почали приєднуватися нові люди.

Анна Бетіна у NOVA UKRAINE відповідає за збір та відправку гуманітарної допомоги для України. «Дитячі речі, ігри, памперси, дитяче харчування. Частково речі потрапляють на двір, от бачите – люди підписують. От таким от чином», – показує Аня.

«Це ще одна кімната, кімната мого старшого сина, тут я зберігаю нові речі», – демонструє волонтерка. У кімнаті ж молодшого сина автомобільні крісла для українських дітей. У гаражі – готові до відправки пакунки. Лише за 2019 рік Аня заповнила 1000 декларацій на пересилку.

Речі жертвують не лише етнічні українці. «Сусіди нам приносять одяг, іграшки дитячі. Сусіди в нас є корейці, мексиканці, індуси. Вони знають, чим ми займається, ми дуже хвилювались, що нас поліція спитає, що ви тут робите. Кожен день вам щось возять, коробки носите», – розповідає Аня.

З часу заснування NOVA UKRAINE відправила понад 60 тонн допомоги в Україну. Речі для сімей учасників АТО, дитячих будинків і для дітей з особливими потребами по всій Україні.

У минулому менеджер фармацевтичної компанії, волонтерською діяльністю Аня почала займатися в Україні під час Революції гідності. Потрапивши наприкінці 2014-го до США, жінка відчувала потребу продовжувати допомагати. «Тобто я розуміла, що по-іншому не можу, що я маю допомагати, щось робити, але вже на відстані. І перша людина, з якою я мала тут зв’язки, вона була на той час волонтером із NOVA UKRAINE», – каже Аня.

Інший напрямок діяльності NOVA UKRAINE – освіта. За нього відповідає Мілена Неймарк. Вона, зокрема, пишається програмою, що допомагає українським дівчатам брати участь у математичних олімпіадах.

«Я дуже захоплена цим проєктом, адже наші дівчата є трохи недооцінені. Я дуже горда за нашу команду, ми їх спонсоруємо 3 роки», – каже Мілена.

У рамках освітніх програм, у 2018-му організація профінансувала проєкт «Прометеус», який дозволяє українським учителям пройти онлайн-курс підвищення кваліфікації.

Благодійники також фінансують перебування дітей учасників АТО і ООС у дитячих таборах.

Окрім збору коштів через інтернет, NOVA UKRAINE також організовує концерти і благодійні заходи збору коштів.

«У мене є, як у багатьох емігрантів, почуття провини. Щоб його полегшити – що ми тут, а вони там, що ми не стояли на Майдані, не воювали в АТО, але ми виконуємо свою роль тут, і це допомагає», – каже Микола Білогорський.

«Для мене Україна важлива. Навіть якщо Україною ми називаємо тих кількох дітей, яким ми допомогли, чи відділення лікарні, якому ми щось купили, чи ще щось – це все одно все разом Україна», – каже Остап.

Головна мета організації – не лише матеріальна допомога, а розбудова нового громадянського суспільства в Україні, кажуть активісти.