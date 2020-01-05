У Фастові діє унікальний музей «Доброволець», присвячений захисникам України

Музей «Доброволець» присвячений сучасному добровольчому руху. Його відкрили торік у Фастові 14 жовтня у День захисника України та християнського свята Покрови Пресвятої Богородиці, яку своєю покровителькою вважали українські козаки та воїни Української повстанської армії. Концепцію музею розробили добровольці, ветерани та волонтери на чолі з Едуардом Копиловим, майбутні музейні експонати привозили бійці з передової, у залі можна побачити підписані ними бойові прапори, особисті речі, шеврони підрозділів, уламки військової техніки тощо. Про історію музею та свої волонтерські справи Едуард Копилов розповів Радіо Свобода.

– Музей «Доброволець» створено на честь воїнів-добровольців, тих, які в 2014 році першими пішли на схід боронити Україну, прийнявши на себе потужний удар «обмеженого контингенту» російського війська та підтримуваних Кремлем проросійських бойовиків. Наш музей присвячений і тим добровольцям, хто дотепер боронить Україну, і тим, хто загинув за неї.

– Яка історія створення музею?

– Я на початку 2014 року, коли закінчився Майдан та почалась російська агресія проти України, став волонтером. Тоді мій давній товариш і сусід пішов добровольцем до 11-го батальйону «Київська Русь» (11-й окремий мотопіхотний батальйон «Київська Русь» – ред.), я вирішив допомагати йому та його побратимам-добровольцям.

Ще 2014 року ідея про створення музею, сказати б, «муляла» мені та моїм друзям

Уже після перших виїздів на схід з’явились подарунки від бійців – фактично перші експонати з російсько-української війни для нашого музею. Тобто, ще 2014 року ідея про створення музею, сказати б, «муляла» мені та моїм друзям з Добровольчого українського корпусу («Правий сектор»), іншим добровольцям та волонтерам.

– Але відкрито музей лише 2019 року…

– Саме так! Ми відкрили «Доброволець» на День захисника України 14 жовтня минулого року, а перед тим були шість складних років боротьби за нього, точніше, за дозволи від місцевих чиновників (не всі з них сприймають червоно-чорні прапори, дехто підозріло дивиться на бійців з «Правого сектору» і так далі) та пошуки приміщення.

Ідею з музеєм я втілював упродовж майже шести років, стільки ж, скільки точиться російсько-українська війна!

Тобто, вважайте, що ідею з музеєм я втілював упродовж майже шести років, стільки ж, скільки точиться російсько-українська війна! Ну і, звісно, нам з побратимами хотілось, щоб музей, створений волонтерами на честь українського добровольчого руху, був надзвичайним, з унікальними експонатами, у гарному приміщенні.

– І як працює музей після відкриття?

– Ми маємо приміщення розміром приблизно 200 квадратних метрів, експозиція, кожен її об’єкт знайшли своє місце. До речі, експонати ми збирали разом з добровольцями, вздовж всієї лінії розмежування, можна так сказати. Іноді бійці нам передавали речі (уламки снарядів, посічені осколками особисті речі) після обстрілів, які відбувались буквально за пару годин перед нашим приїздом.

– Хто найчастіше відвідує музей?

– Музей чи не щодня приймає на екскурсії школярів, це і Фастів, і Фастівський район. Вони розпитують про війну, про добровольців. На зимові свята очікуємо гостей з інших районів. А можливо, і з Києва мандрівники до нас зазирнуть, щоб дізнатися більше про сучасних добровольців та про оборону України від північного сусіда, бо з Києва до Фастова доїхати і додому повернутись – це справа одного дня.