Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
05 січня 2020, Київ 15:46
Суспільство

У Фастові діє унікальний музей «Доброволець», присвячений захисникам України

Едуард Копилов – волонтер із Фастова, засновник музею «Доброволець»

Дивитись коментарі

Музей «Доброволець» присвячений сучасному добровольчому руху. Його відкрили торік у Фастові 14 жовтня у День захисника України та християнського свята Покрови Пресвятої Богородиці, яку своєю покровителькою вважали українські козаки та воїни Української повстанської армії. Концепцію музею розробили добровольці, ветерани та волонтери на чолі з Едуардом Копиловим, майбутні музейні експонати привозили бійці з передової, у залі можна побачити підписані ними бойові прапори, особисті речі, шеврони підрозділів, уламки військової техніки тощо. Про історію музею та свої волонтерські справи Едуард Копилов розповів Радіо Свобода.

– Музей «Доброволець» створено на честь воїнів-добровольців, тих, які в 2014 році першими пішли на схід боронити Україну, прийнявши на себе потужний удар «обмеженого контингенту» російського війська та підтримуваних Кремлем проросійських бойовиків. Наш музей присвячений і тим добровольцям, хто дотепер боронить Україну, і тим, хто загинув за неї.

– Яка історія створення музею?

– Я на початку 2014 року, коли закінчився Майдан та почалась російська агресія проти України, став волонтером. Тоді мій давній товариш і сусід пішов добровольцем до 11-го батальйону «Київська Русь» (11-й окремий мотопіхотний батальйон «Київська Русь» – ред.), я вирішив допомагати йому та його побратимам-добровольцям.

Ще 2014 року ідея про створення музею, сказати б, «муляла» мені та моїм друзям

Уже після перших виїздів на схід з’явились подарунки від бійців – фактично перші експонати з російсько-української війни для нашого музею. Тобто, ще 2014 року ідея про створення музею, сказати б, «муляла» мені та моїм друзям з Добровольчого українського корпусу («Правий сектор»), іншим добровольцям та волонтерам.

– Але відкрито музей лише 2019 року…

– Саме так! Ми відкрили «Доброволець» на День захисника України 14 жовтня минулого року, а перед тим були шість складних років боротьби за нього, точніше, за дозволи від місцевих чиновників (не всі з них сприймають червоно-чорні прапори, дехто підозріло дивиться на бійців з «Правого сектору» і так далі) та пошуки приміщення.

Ідею з музеєм я втілював упродовж майже шести років, стільки ж, скільки точиться російсько-українська війна!

Тобто, вважайте, що ідею з музеєм я втілював упродовж майже шести років, стільки ж, скільки точиться російсько-українська війна! Ну і, звісно, нам з побратимами хотілось, щоб музей, створений волонтерами на честь українського добровольчого руху, був надзвичайним, з унікальними експонатами, у гарному приміщенні.

– І як працює музей після відкриття?

– Ми маємо приміщення розміром приблизно 200 квадратних метрів, експозиція, кожен її об’єкт знайшли своє місце. До речі, експонати ми збирали разом з добровольцями, вздовж всієї лінії розмежування, можна так сказати. Іноді бійці нам передавали речі (уламки снарядів, посічені осколками особисті речі) після обстрілів, які відбувались буквально за пару годин перед нашим приїздом.

Едуард Копилов (другий зліва) та його команда
Едуард Копилов (другий зліва) та його команда

– Хто найчастіше відвідує музей?

– Музей чи не щодня приймає на екскурсії школярів, це і Фастів, і Фастівський район. Вони розпитують про війну, про добровольців. На зимові свята очікуємо гостей з інших районів. А можливо, і з Києва мандрівники до нас зазирнуть, щоб дізнатися більше про сучасних добровольців та про оборону України від північного сусіда, бо з Києва до Фастова доїхати і додому повернутись – це справа одного дня.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

В ІНШИХ ЗМІ

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG