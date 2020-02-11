Наскільки серйозно Зеленський налаштований на «розправу» з олігархами? – Світова преса

Наміри президента України «розправитися» з олігархами оцінюють у статті газети The Washington Post.

У статті Daily Signal припускають , що рішення Туреччини надати Україні військову допомогу може бути пов’язане з підтримкою Росією Башара аль- Асада у Сирії .

Видання Bloomberg пише про передачу інформації від особистого адвоката президента США Дональда Трампа Руді Джуліані американському Міністерству юстиції.

Про наміри президента України Володимира Зеленського «розправитися» з українськими олігархами йдеться в статті американської газети The ​Washington Post.

Минулого тижня у приміщеннях телеканалу «1+1» СБУ провела обшуки з метою нібито виявити «злиті» записи із кабінету прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

Такі «зливи» в Україні, як йдеться у статті, є частиною «безжальної конкуренції між правоохоронними органами, політиками та олігархами-мільярдерами, всі з яких змагаються за домінування».

Але що саме означають обшуки у приміщенні телеканалу, який належить українському олігархові Ігореві Коломойському, якого пов’язують з президентом України Володимиром Зеленським?

Згідно з однією із версій, пише газета, це – спроба розправи з олігархом. Чи, може, це просто чергова невелика сутичка у боротьбі за владу між чиновниками та потужними олігархами?

Що зрозуміло, так це те, що обіцянка Зеленського покласти край корупції є неможливою без ослаблення впливу олігархів, йдеться в матеріалі. І саме це визначатиме його політичне майбутнє.

Невелика група мільярдерів панує над українською економікою, пише The ​Washington Post, і вони контролюють майже всі основні засоби масової інформації, тож олігархи цілком можуть зашкодити політичному лідерові, який став на їхньому шляху.

Антикорупційні активісти та деякі західні фінансові аналітики вже висловлюють занепокоєння з приводу того, що Зеленський не відрізняється від попередників, що обіцяні ним реформи так і не втілюють. Якщо Зеленський не «приборкає» олігархів і корупцію в судовій гілці, Україна втратить свій кращий шанс за десятиліття, щоб стати проєвропейською демократією та уникнути російського впливу, мовиться у статті.

Західний аналітик Тімоті Еш вважає, що Зеленський навряд чи буде тиснути на прихильних олігархів. Зусилля щодо реформування судової системи були зірвані, додає він, і судді з сумнівною репутацією залишаються на своїх посадах.

Партія Зеленського піддається сильному впливу Коломойського і голосує за закони, які йому вигідні, пише автор. Люди з оточення особистого адвоката президента США Дональда Трампа Руді Джуліані звернулися до Коломойського, коли Джуліані хотів зустрітися з Зеленським. Зеленський також призначав головою Офісу президента колишнього адвоката Коломойського Андрія Богдана, попри застереження.

На думку Еша, Зеленський залежить від громадської думки, і поки її «формують українські ЗМІ, захоплені інтересами олігархів, які мають намір зберегти статус-кво, держава залишається захопленою певними олігархами».

У статті видання Daily Signal пишуть, що нещодавня обіцянка Туреччини посилити співпрацю з Україною може бути пов’язаною з підтримкою президента Сирії Башара аль-Асада з боку Москви. Президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив про виділення 36 мільйонів військової допомоги Україні, яка перебуває у конфлікті з Росією.

Візит Ердогана до України якраз відбувався на тлі посилення напруги між Анкарою та Москвою. Тоді за день до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в результаті обстрілів з боку сил Асада загинули семеро турецьких військових, нагадує автор Нолан Пітерсон.

Ердоган багато разів попереджав Росію «не стояти на нашому шляху», коли Туреччина у Сирії виступає проти сил Асада.

Тож деякі оглядачі вбачають у пропозиції Ердогана надати військову допомогу Україні «прямим докором російській підтримці Асада».

Проте, на думку дослідника Люка Коффі, історія суперечок між Анкарою та Москвою насправді триває набагато довше. «Туреччина є однією з найбільших прихильників територіальної цілісності України і єдиною державою з переважно мусульманським населенням, яка критикує політику Росії щодо кримських татар», – пояснює Коффі. Тому коли оглядачі говорять про зближення двох держав, вони забувають про багаторічні розбіжності між цими двома державами, вважає він.

На думку автора, візит Ердогана до України та його підхід до співпраці з Києвом «вказує на дедалі важливішу роль України у протистоянні дестабілізуючому впливу Росії в Східній Європі».

Видання Bloomberg пише про передачу інформації від особистого адвоката президента США Дональда Трампа Руді Джуліані американському Міністерству юстиції.

Міністр юстиції США Вільям Барр вперше заявив про це у понеділок.

Мова йде про інформацію, яку Джуліані збирав в Україні.

Барр при цьому наголосив, що всьому, що надходить з України, не можна довіряти беззастережно. Тож міністерство має визначити, чи можна цю інформацію верифікувати. «Міністерство зобов’язується тримати відкритими двері для всіх, хто хоче надати нам інформацію, яку вони вважають потрібною», – сказав Барр журналістам під час пресконференції у Вашингтоні.

«Ми маємо бути дуже обережними в тому, що стосується будь-якої інформації з України. В Україні є дуже багато порядків денних. Є багато течій, і ми не можемо беззастережно довіряти всьому, що отримуємо з України», – цитує видання Барра.

Але голова судового комітету Палати представників США Джерольд Недлер сказав, що цей контакт міністерства з Джуліані викликає серйозні питання щодо конфлікту інтересів.

Барр, в свою чергу, не уточнив, яку саме інформацію надає Джуліані. Але раніше Джуліані казав, що збирав інформацію про діяльність колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та його сина Гантера в Україні.