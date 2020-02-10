Трамп хоче скоротити допомогу іншим країнам в бюджеті-2021, але підтримка Україні збережеться

Президент США Дональд Трамп запропонує скоротити іноземну допомогу на 21% й урізати соціальні програми в своєму проєкті бюджету на 2021 фінансовий рік, повідомили представники адміністрації, пише Голос Америки.

Документ передбачає, що до бюджету надійде близько 3,7 трильйона доларів, а загальний обсяг державного кошторису складе 4,8 трильйона доларів.

При цьому на іноземну допомогу пропонується виділити 44,1 мільярда доларів, для порівняння, у 2020 сума сягає 55,7 мільярда доларів.

Минулого року в бюджетній пропозиції на 2020 рік Трамп уже хотів урізати іноземну допомогу, але проти цього виступив Конгрес.

Колишній голова Об'єднаного комітету начальників штабів Майк Маллен висловив побоювання з приводу скорочення іноземної допомоги. За його словами, це може негативно позначитись на цивільній присутності США в усьому світі, завдяки якій зараз знижується необхідність військових втручань.

Відповідно до нової бюджетної пропозиції, допомога Україні збережеться на рівні 2020 року.

Проєкт бюджету Білого дому, ймовірно, не підтримає підконтрольна демократам Палата представників, особливо враховуючи, що за дев'ять місяців американці обиратимуть президента.

Спікерка Палати представників демократка Ненсі Пелосі, коментуючи бюджетну пропозицію Трампа, заявила, що «з року в рік пропоновані президентом Трампом бюджети припускали руйнівні скорочення життєво важливих рятівних інструментів, на які покладаються мільйони американців».