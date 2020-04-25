Радіо Свобода Daily: Для нас категорично неприйнятне можливе призначення Саакашвілі в Україні – прем’єр Грузії

Саакашвілі розповів, чим займатиметься на новій посаді, якщо його призначать

Колишній президент Грузії й ексголова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі заявив, що президент України Володимир Зеленський запропонував йому займатися переговорами з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Про це він сказав журналістам перед зустріччю з депутатами фракції «Слуга народу».

«Україні потрібна набагато більша допомога, ніж та, яку вона отримує зараз. В України має бути ціль і лінії, які допоможуть їй зберегти національну гідність та інтереси України, а не приватні інтереси когось. Нам потрібні більш чіткі переговори і більш прийнятні умови. Я – за інтеграцію України у світову спільноту, я за прискорену інтеграцію в Європу, але на наших умовах, а не на умовах якихось бюрократів», – заявив Саакашвілі.

Він також зазначив, що має великий досвід переговорів із міжнародними організаціями, бо перебував на різних посадах, і саме тому вирішив прийняти пропозицію Володимира Зеленського.

Арахамія про Саакашвілі: у виконавчій владі «нові обличчя» можуть нашкодити

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія пояснив, чому монобільшість розглядає на посади в уряді людей, які вже працювали в політиці, зокрема – колишнього президента Грузії та голову Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі.

«Це те ж саме, що ви спитаєте в якійсь корпорації: чому ви берете людину, яка в енергетиці працювала 10 років», – відповів він на запитання кореспондентки Радіо Свобода.

Арахамія висловив думку, що люди без політичного досвіду потрібні в парламенті, але не в уряді.

«Нові обличчя в парламенті. У виконавчій владі нові обличчя можуть нашкодити насправді, а не навести лад. А в законодавчій – в нас така була політична позиція, в нас всі нові обличчя, ніхто до того не був народним депутатом», – зазначив він.

Обіцянка привести у владу «нові обличчя» була частиною передвиборчої кампанії президента Володимира Зеленського і його команди.

«Для нас категорично неприйнятно» – голова уряду Грузії про ймовірне призначення Саакашвілі в Україні

Грузія вважає неприйнятним призначення засудженої в цій країні особи на посаду віцепрем’єра в Україні, заявив 24 квітня прем’єр-міністр Грузії Ґіорґі Ґахарія.

«Український народ є братнім для нас. Українська держава є нашим стратегічним партнером; в перспективі ніщо не може змінити це… Однак якщо стратегічний партнер призначить особу, засуджену в Грузії за тяжкі злочини, віцепрем’єр-міністром – це є неприйнятним, як і для мене особисто було неприйнятним бачити колишнього президента Грузії в ресторані, коли його тягали за волосся і вивели за допомогою поліції», – сказав голова уряду Грузії.

Ґахарія пообіцяв, що такий крок викличе реакцію його країни. «Ми ще не відкликали посла, але якщо таке рішення буде ухвалене, звичайно, ми відкликаємо посла для консультацій»,– наголосив прем’єр-міністр.

Шмигаль не назвав дати завершення карантину, але запропонував план із 5 етапів

Уряд має план виходу України з карантину, який складається з п’яти етапів, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, «стартова точка реалізації цього плану може настати 11 травня за умови сприятливої епідемічної ситуації».

«Кожен етап має чіткі індикатори та залежить від динаміки поширення захворювання. Урядова дорожня карта виходу із карантину дасть можливість зберегти життя українців і водночас поступово відновити економічну стабільність», – твердить очільник уряду.

Запропонований план не має чітких часових критеріїв.

Міністр фінансів назвав тимчасових керівників ДМС і ДПС

Тимчасовим керівником Державної митної служби став керівник одного з департаментів ДМС Ігор Муратов, тимчасовим керівником Державної податкової служби – заступник голови ДПС Михайло Тітарчук. Про це 24 квітня за підсумками позачергового засідання уряду повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

За словами Марченка, подання на звільнення попередніх керівників відомств зробив саме він, і члени Кабінету міністрів одноголосно підтримали це рішення.

Раніше, 24 квітня, стало відомо, що Кабінет міністрів звільнив Максима Нефьодова з посади голови Митної служби та Сергія Верланова з посади голови Податкової служби.

У Мінфіні не стали коментувати інформацію щодо кандидатури Цушка

Міністерство фінансів не підтвердило і не спростувало інформацію про те, що Василь Цушко претендує на посаду заступника міністра. Про це представник пресслужби Мінфіну сказав Радіо Свобода.

«Ми не підтверджуємо і не спростовуємо», – сказав він, уточнивши, що інформацію про кандидатуру Цушка пресслужба міністерства отримала зі ЗМІ.

Крім того, в комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики не обговорювали можливе призначення Василя Цушка заступником міністра фінансів, повідомив Радіо Свобода голова комітету Данило Гетьманцев.

24 квітня стало відомо, що державний службовець часів Віктора Ющенка та Віктора Януковича Василь Цушко подав декларацію кандидата на посаду заступника міністра фінансів України.

«Надоїла нам та метушня, втекли сюди в глуш, а тут така біда» – жителі погорілих сіл на Житомирщині

Низка сіл на Житомирщині постраждала від лісових пожеж. 73 будинки згоріли чи були частково пошкоджені. Кілька сімей довелося відселити з епіцентру горіння. Поки світова увага прикута до розповсюдження коронавірусної інфекції, на півночі України вирує вогняна стихія, забираючи з собою десятки тисяч гектарів лісу.

Основний удар на себе прийняли кілька сіл Овруцького району. Найбільше постраждали села Личмани і Магдин. Вони розташовані у третій зоні відчуження й межують із відселеними селами часів Чорнобильської аварії. Читайте наш репортаж тут.

У Британії почали випробувати на добровольцях вакцину від коронавірусу

У Великій Британії фахівці з Оксфордського університету почали випробувати на добровольцях вакцину від коронавірусу.

У клінічних випробуваннях братимуть участь понад тисячу людей з різних міст країни. Двом добровольцям вже зробили ін’єкції: одному – вакцину від коронавірусу, іншому – від менінгіту.

Головна мета вчених – зібрати інформацію про безпеку препарату і забезпечити імунітет від COVID-19.

Вакцина створена на основі вірусу шимпанзе з додаванням частини генетичного коду коронавірусу нового типу. Дослідники вважають, що результати тестів стануть відомі протягом пів року.

У Чехії зняли загальнонаціональний карантин

Уряд Чехії 23 квітня ухвалив рішення скасувати загальнонаціональний карантин, який був введений в середині березня через епідемію коронавірусу.

Жителі країни з 24 квітня знову зможуть вільно переміщатися по Чехії і виїжджати за кордон (за умови двотижневого карантину після повернення). Дозволено збиратися групами по 10 осіб.

Чехія – одна з перших європейських країн, які ввели суворий карантин, і однією з перших його знімає.

Уряд Чехії також переглянув схвалений раніше графік послаблення інших обмежувальних заходів. Магазини та підприємства сфери послуг відкриються раніше, ніж очікувалося.

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