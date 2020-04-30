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Постепенное ослабление санкций в обмен на позитивные шаги Кремля в отношении Украины. Международная кризисная группа (ICG) предлагает Европе сделать более гибким санкционный подход к России. Санкции – один из нескольких вопросов, которые поднимает ICG в своем докладе. Подробнее о нем можно почитать здесь. Что об этом предложении думают украинские эксперты в вопросах безопасности и международных отношений?

По мнению экспертов Международной кризисной группы, нынешний санкционный принцип «все или ничего» (от России ждут выполнения всех условий, и только тогда все санкции будут сняты) ограничил эффективность инструментов, которые должны побудить Россию к изменению поведения. Поэтому этот принцип не дает результатов, и его можно изменить.

«А возможность постепенного ослабления санкций в обмен на определенный прогресс в решении конфликта на Востоке Украины

Это будет отвечать эффективному международному опыту санкционной политики



«будет отвечать эффективному международному опыту санкционной политики и нивелировать нарратив Москвы о том, что санкции являются инструментом стратегии наказания», – говорится в докладе.

Директор программ Европы и Центральной Азии МКГ Ольга Оликер призвала смотреть на потребность диалога с Россией как на «необходимость», а не «вознаграждение Москвы».

«Говорят не только с друзьями. Говорить надо также и с соперниками», – сказала Ольга Оликер.

Это то, чего добиваются россияне – Корсунский

Такое предложение абсолютно идет в русле российской риторики, считает директор Дипломатической академии имени Геннадия Удовенко при МИД Украины Сергей Корсунский. Оно не имеет ничего общего с тем, как должна решаться проблема. Это то, чего добиваются россияне. Это предложение очень похоже на недавние «12 шагов», представленные на Мюнхенской конференции, и попытки России продвинуть вопросы санкций в ООН.

Они пытаются провести мысль – что это прагматичный подход



«Они и теперь пытаются это сделать через решения таких вот групп, которые пытаются провести мысль – что это прагматичный подход. Проблема ведь не решается? Что же делать? Ну давайте с русскими работать и их стимулировать. По моему мнению, мы не можем на это пойти», – считает Сергей Корсунский.

По мнению эксперта, единственным вариантом для снятия санкций должен оставаться уход российских войск с Донбасса и возвращение Украине контроля над границей.

Европа все равно требует конкретных шагов от Москвы. Разница только в модальности – Белесков

Определенные риски это предложение имеет, но оно может создать и определенные возможности, считает главный консультант отдела военной политики национального института стратегических исследований Николай Белесков. По его словам, подобные предложения не новы. Они и раньше озвучивались некоторыми европейскими политическими силами.

Страшного стратегического риска нет, если правильно сыграть. Надо готовить свои контрпредложения



«Все равно это фиксирует то, что в Европе ждут именно российских шагов. Европа своей позиции не меняет – пока Россия не уйдет с Донбасса, санкций отменять не будут. Модальность процесса – это уже другое. Но философия остается одна и та же. Страшного стратегического риска нет, если правильно сыграть. Надо готовить свои контрпредложения. Если речь о таком идет, то должно быть четко – чтобы были графики согласованы. Например, с выводом техники, наемников, контролем над границей», – говорит Николай Белесков.

Что же касается самой Международной кризисной группы, говорит эксперт, ранее она не была замечена в подыгрывании каким-либо сторонам конфликтов, в данном случае – России, так как группа занимается конфликтами практически на всех континентах.

Группа говорила в свое время о «Полесском сепаратизме»

Радио Донбасс.Реалии не нашли в предыдущих докладах группы по Украине каких-либо существенных намеков на отстаивание интересов России – но есть и исключения. Например, в 2018 году речь шла о том, что отход России с Донбасса – хоть и важный шаг, однако не единственный необходимый для реинтеграции неподконтрольных территорий. В частности, группа говорила о важности возобновления социальных выплат, торговли и упрощения свободы перемещения. А в 2019 – о том, что новое руководство Украины может возобновить диалог с населением восточной Украины на фоне разногласий Москвы и поддерживаемых ею сепаратистов из-за нежелания признать или присоединить к России эти территории.

В то же время, группой озвучивался вполне российский нарратив о якобы наличия в Украине истинной проблемы сепаратизма. В пример приводились Полесье и Закарпатье, где, по мнению членов группы, из-за коррупции местные жители не ощущают связи с Киевом, и ориентируются больше на соседние страны.



Кроме того, в совете попечителей Международной кризисной группы значится генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов – соавтор скандального «мюнхенского мирного плана для Украины».