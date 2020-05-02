Пом’якшення карантину в Черкасах: мер відповів на погрози посадовців, а Зеленський передав йому «полум’яний привіт»

Мер Черкас, де виконком міськради ухвалив послаблення карантину попри вимоги уряду, відповів на попередні погрози кримінальним переслідуванням на його адресу з боку чільних посадовців. Тим часом уже після його заяв президент Володимир Зеленський оприлюднив черговий відеозапис, у якому знову передав мерові Анатолію Бондаренкові «полум’яний привіт» і пообіцяв «юридичні наслідки».

Бондаренко зробив 1 травня кілька відеозвернень, у фейсбуці і на кількох телеканалах, у яких заявив, що не боїться погроз про відкриття проти нього кримінальних справ через рішення виконкому міськради послабити карантин у Черкасах від цього дня, а не від 11 травня, як то вирішив уряд у Києві.

«Це рішення, зрозуміло, викликало бурхливу реакцію – починаючи від правоохоронних органів, закінчуючи СБУ, з Києва телефонували. Я хочу сказати, що погрози на мою адресу стосовно відновлення кримінальних справ, переслідування мене і родини, скільки я себе пам’ятаю, відбуваються постійно. Мене, міського голову, і мою родину ніякими кримінальними справами чи поновленням їх не залякають, у тому числі і вищі посадовці нашої країни», – заявив Бондаренко. Він нагадав, що в Черкасах є безліч справ, які не розкриті, починаючи від убивств і закінчуючи викраденнями транспортних засобів, і додав: «Потрібно розслідувати в першу чергу ці справи, а не справу про те, що ухвалив Черкаський виконавчий комітет».

«Черкаський виконавчий комітет тільки відновив соціальну справедливість, тому що, на мою думку, нічим не відрізняється великий будівельний гіпермаркет від маленького магазину будівельних товарів. Громадянин України, відповідно до Конституції, має право вибору, і він, дотримуючись санітарних вимог, має відвідати той чи інший магазин», – сказав мер, маючи на увазі, що, всупереч карантинові, в місті далі працюють великі господарчі супермаркети.

«На мою думку, потрібно закінчувати з цим і потрібно думати про країну, тому що карантин – це гарно, тільки він може зруйнувати повністю нашу економіку. А погрожувати кримінальними справами законно обраному міському голові? Ви знаєте, плюс одна кримінальна справа, плюс дві, плюс три – ми це вже проходили, і ми гідно вистоїмо в цей час. Я і моя родина до цього готові. Ми вас чекаємо, друзі. Я думаю, що громада міста Черкаси підтримає нас і разом із нами буде вболівати за ці справи… Разом ми переможемо!» – сказав Бондаренко у відеозверненні в фейсбуці.

В уряді пообіцяли дозволити випускати заробітчан за кордон

В уряді України пообіцяли дозволити випускати українських громадян для працевлаштування за кордон після низки скандалів, коли охочим виїхати на заробітки чинилися перешкоди.

Як заявив віцепрем’єр-міністр із європейської і євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко, уряд не буде чинити перепон для виїзду, хоча хотів би, щоб ці люди працювали в Україні, хоч і не змогли б отримувати платню європейського рівня, але висуває цілу низку вимог для того, щоб такий виїзд дозволити.

«Уряд, звісно, розраховує на тих українців, які останнім часом працювали за кордоном, на їхню допомогу в розбудові країни. Ми свідомі того, що запропонувати найбільш активній частині цієї робочої сили європейський рівень зарплат ми наразі не можемо, але і штучні перепони не будемо створювати. Наше завдання – надати цьому процесові максимальну організованість», – наводить слова Пристайка його пресова служба.

За його словами, буде дозволено виїжджати на заробітки за кордон українцям, щодо яких буде виконана ціла низка вимог. Які ці вимоги? Читайте тут.

Проблеми київської психіатричної лікарні імені Павлова: медреформа чи щось інше (репортаж)

Київська міська психіатрична лікарня імені Павлова, за словами її керівництва, має «діру у бюджеті» у 145 мільйонів гривень. Під загрозою звільнення опинилися 455 із 1400 працівників лікарні. Кореспондент Радіо Свобода навідався до медичного закладу, поговорив із медперсоналом, головним лікарем, пофотографував і зібрав трохи інформації.

«Поверніть людям свободу»: чому Ілон Маск активно критикує карантин, і чому його думка взагалі має значення

Багато хто втомився від карантину, який має на меті стримати спалах пандемії коронавірусу. Але особливо карантин не сподобався американському мільярдерові Ілону Маску, який протягом останніх днів привернув чимало критики через свої висловлювання щодо введених обмежень.

Чому б просто не пройти повз думку засновника Tesla? Читайте про це у матеріалі.

Трамп пов’язав виникнення коронавірусу з діяльністю лабораторії в Китаї​

Президент США Дональд Трамп заявив про докази, які дають йому «високу ступінь впевненості» в тому, що коронавірус був отриманий з китайської вірусологічної лабораторії.

Виступаючи в Білому домі 30 квітня, Трамп сказав, що бачив докази, але відмовився повідомити подробиці, додавши: «Я не можу вам цього сказати. Мені не дозволено вам це говорити».

Такі заяви американського президента, ймовірно, збільшать розбіжності між Сполученими Штатами і Китаєм щодо походження коронавірусу. Адже Трамп повторив припущення, що коронавірус міг бути запущений через помилки в лабораторії в Ухані.

Водночас Трамп відмовився сказати, чи вважає китайського лідера Сі Цзіньпіна відповідальним за, як вважають США, дезінформацію про появу коронавірусу.

В Узбекистані прорвало дамбу водосховища, тисячі людей евакуйовані

В Узбекистані 1 травня прорвало нещодавно збудовану дамбу Сардобінського водосховища на сході країни. Як передає Узбецька служба Радіо Свобода «Радіо Озодлик», після прориву дамби вранці п’ятниці влада евакуювала із довколишніх населених пунктів майже 12 тисяч людей.

На відеокадрах, які є в розпорядженні журналістів, видно прорив у одній з секцій бетонної конструкції заввишки 29 метрів, струм води рушив до сусідніх сіл.

Влада вже заявила, що це пошкодження послабило усю греблю і вона взагалі може повністю зруйнуватися.

Майя Дерен – українка, яка змінила американський кінематограф (подкаст)

Її вважають «матір’ю» американського авангардного кіно. Кінокритики кажуть, що нею надихається Девід Лінч. Втім, її сучасники не могли навіть наблизитися до того магічного світу, який вона створила.

Майя (Елеонора) Дерен – киянка, яка присвятила своє життя мистецтву. Вона критикувала тогочасний кінематограф якраз тоді, коли кінематограф був закоханий у неї.

Радіо Свобода розповідає про одну із найбільш величних постатей кінематографа у подкасті «Українське кіно». Слухайте та читайте тут!

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