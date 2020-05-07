(Друкуємо мовою оригіналу)

Выжженная земля и сухая, как будто выгоревшая, – трава. Такую картинку с окраины села Благодатное Бахмутского района прислали нам местные жители. 2 мая они поговорили с водителем цистерны, который сливал неизвестную дымящуюся жидкость, и обратились в полицию.

Дмитрий живет неподалеку от села Благодатное Бахмутского района. Говорит, что дня за два до того, как поймали автомобиль с непонятной жидкостью, видел, как с еще одной бочки тоже сливали на землю, как говорит мужчина, «гадость».

Он мне говорит: это биодобавки



2 мая ситуация повторилась. Вот что рассказал нам Дмитрий: «Я туда подъезжаю, а водитель уже слился, в машину садится. Я говорю: что ты сливаешь? Он мне говорит: это биодобавки. Говорю: откуда возишь? Сказал, что с Бахмута».

Все погорело, все желтое. Деревья даже пропадают



Вот как описывает Дмитрий воздействие этих якобы «биодобавок» на природу: «Все погорело, все желтое. Деревья даже пропадают. До ставка метров 300. И как раз ставок ниже находится. А тут дети наши живут, купаются».

Дмитрий говорит, что на претензии местных представитель предприятия по телефону сказал, что этот участок – их земля. Мол, что хотим, то и делаем.

Местный активист Игорь Зеленый сообщил нам, что такие сливы в Бахмутском районе происходят уже не первый год. И результат для природы – одинаково печальный.

Сливали туда на протяжении нескольких лет



Зеленый говорит: «У нас сливали тут на лисичанской трассе, там так называемый «вонючий яр». Там были силосные ямы и сливали туда на протяжении нескольких лет. Повыгорало все уже, и клен даже, все повыгорало до корней».

Тогда, говорит Зеленый, люди подняли скандал. И бочки с неизвестной жидкостью ездить перестали. А теперь, предполагает Игорь, нашли себе другое место, – на окраине села.

«Превышение создало опасность для окружающей среды» – суд

Водитель машины, которая сливала неизвестную жидкость 2 мая, показал людям документы. В них говорится о том, что общество с ограниченной ответственностью «АТОПАЗ» передает некоему гражданину в собственность некие добавки органические жидкие «Зелена Хвиля» для их дальнейшего использования по назначению.

Водители объяснили, что они работают на предприятии «АТОПАЗ»

Название «АТОПАЗ» уже звучало в 2017 году. Тогда в конце мая прокурор Константиновской местной прокуратуры Сергей Стадченко сообщил журналистам: «Два грузовых автомобиля были задержаны во время слива жидкости. Это было возле поселка Алексеево-Дружковка. Водители объяснили, что они работают на предприятии «АТОПАЗ».

В интервью журналистам тогдашний руководитель «АТОПАЗа» Константин Супрун сказал: «Наше удобрение помогает ускоренному процессу перегнивания всех этих отходов, затем осенью эти поля перепахиваются. И на следующий год эта почва дает более плодородный результат».

Однако 30 ноября 2017 года суд Константиновки установил, что водитель слил на землю отходы производства (барду последрожжевую) и загрязнил землю: было превышение концентрации аммония, нитратов и фосфора «по сравнению с естественным фоном на указанном земельном участке, которое создало опасность для окружающей среды».

Тогда суд решил оштрафовать водителя на 2210 гривен.

Полиция расследует загрязнение земель

Глава Соледарской ОТГ Александр Степаненко рассказал нам, что жители позвонили ему 2 мая около 10 часов вечера и рассказали о ситуации. Он направил туда начальника отдела ЖКХ.

«Там зафиксирован был полицией слив какой-то жидкости на одном из частных земельных участков. Вчера вечером (6 мая – ред.) мне принесли материалы, фотографии. Мы их рассмотрим и передадим в органы полиции. Что это за жидкость, как, – пусть разбираются. Там есть данные», – говорит Степаненко.

Сейчас продолжаются следственные действия



А полиция действительно начала разбираться. Екатерина Савранская, старший инспектор Бахмутского отделения полиции, рассказала нам: «Указанный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации статьи 239 УКУ «Загрязнение или порча земель». Сейчас продолжаются следственные действия».

Радио Донбасс.Реалии связалось с представителем «АТОПАЗа». Нам сообщили, что руководства нет в стране из-за карантина, и посоветовали написать информационный запрос.

Мы отправим предприятию запрос и обязательно озвучим их точку зрения.

Также мы обратились с запросом в Государственную экологическую инспекцию в Донецкой области и опубликуем их ответ.

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