Кампанія з бойкотування реклами на Фейсбуці пошириться на Європу – організатори

Організатори кампанії з бойкотування реклами на Фейсбуці, яка у США отримує все більше підтримки з боку компаній, скоро пошириться на Європу, кажуть її організатори. Її мета – посилити тиск на соцмережу для усунення зі своїх сторінок мови ненависті.

Кампанія «Зупиніть ненависть заради вигоди» почне закликати європейські компанії приєднатися до бойкотування, повідомив агентству Reuters її виконавчий директор Джим Стеєр.

Від початку кампанії у червні до неї приєдналися понад 160 американських компаній. Ініціатива була розпочата низкою правозахисних організацій після загибелі при затриманні поліцією Джорджа Флойда.

Наступний крок – це глобальний тиск

«Наступний крок – це глобальний тиск», – сказав Стеєр, додавши, що вони прагнуть, аби європейські законодавці ввели більш жорсткі правила щодо Фейсбука. В червні Європейська комісія оголосила про нові правила для технологічних компаній з вимогою подавати місячний звіт щодо їх відповіді на дезінформацію щодо коронавірусу.

У відповідь на заклики вдатися до більш активних заходів, щоб обмежити мову ненависті, компанія Фейсбук у неділю визнала, що має багато роботи попереду та заявила, що об’єднує свої зусилля з правозахисними організаціями, щоб розробити додаткові інструменти боротьби з мовою ненависті. В компанії кажуть, завдяки новим технологіям штучного розуму, їм вдається відстежити 90% відсотків повідомлень, які містять мову ненависті, ще перед публікацією.

Тим часом, великі корпорації на кшталт Honda, Pepsi, Unilever, призупинили свою рекламу на Фейсбук, втім лише на території США.

Щорічно Фейсбук отримує 70 мільярдів доларів прибутків від реклами, чверть з яких надходить від великих компаній. Решта надходжень від реклами генерується від малих бізнесів. Втім, розголос навколо політики компанії щодо мови ненависті негативно вплинув на її акції. Так, у п’ятницю акції Фейсбук впали на 8,3%.