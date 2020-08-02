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02 серпня 2020, Київ 17:55
Фотогалереї

Архівні фото відзначення у 1990 році 500-ліття Запорозького козацтва

Відзначення 500-ліття Запорозького козацтва у 1990 році, організоване Народним рухом України, стало потужним історико-просвітницьким заходом і відіграло важливу роль у процесі відновлення незалежності Української держави.

Ціла низка різноманітних акцій у рамках ювілейного святкування стали проявом всеукраїнського національного піднесення, важливим етапом у відродженні національної свідомості. Вони зміцнювали українську ідентичність, й продемонстрували єдність українців. Поряд із синьо-жовтими прапорами майоріли червоно-чорні. Під час урочистостей на могилі кошового отамана Запорізької Січі Івана Сірка були й портрети Степана Бандери, Романа Шухевича, Симона Петлюри.

Відзначення 500-літнього ювілею проходили у Дніпропетровській і Запорізькій областях. Основні події відбулися 3–5 серпня. Але перші заходи в раках ювілею почалися ще 1 серпня. Загальна кількість учасників святкування, за різними оцінками, сягала від 300 до 500 тисяч осіб. Численні делегації були від усіх областей України включно з Кримською.

Основними організаторами відзначення були Народний рух України і Товариство української мови імені Тараса Шевченка. Допомогу в організації заходів надали зокрема адміністрації Запоріжжя, Нікополя і Дніпропетровщини загалом. Допомогли і військові, вони забезпечували наметами, збудували щитові туалети та кухню для годування приїжджих.

Основні заходи:

1 серпня – вшанування пам’яті дослідника Запорозької Січі академіка Дмитра Яворницького в тогочасному Дніпропетровську (тепер Дніпрі).

2 серпня – розташування делегацій усіх областей України і Кубанського козацтва в наметовому таборі на Олексіївській затоці Дніпра.

3 серпня – наукова конференція з історії Запорозької Січі в Нікополі. Походи‚ концерти‚ урочисті мітинги на майданах та стадіонах.

4 серпня – вшанування пам'яті кошового Запорозької Січі Івана Сірка. Відкриття пам’ятного хреста на Могилі Пам’яті.

5 серпня – свято на острові Хортиця. Хода по Запоріжжю та Велика ватра на березі Дніпра.

У Запоріжжі‚ на Хортиці свято Козацької слави досягло свого піку. Найбільш велелюдною була хода по Запоріжжю.
Під час урочистостей поблизу Нікополя на могилі кошового отамана Запорізької Січі Івана Сірка були й портрети Степана Бандери, Романа Шухевича, Симона Петлюри. Дніпропетровська область
1 Під час урочистостей поблизу Нікополя на могилі кошового отамана Запорізької Січі Івана Сірка були й портрети Степана Бандери, Романа Шухевича, Симона Петлюри. Дніпропетровська область
Ціла низка різноманітних акцій в рамках ювілейного святкування стали проявом всеукраїнського національного піднесення, важливим етапом у відродженні національної свідомості. Ці заходи зміцнювали українську ідентичність й продемонстрували єдність українців
2 Ціла низка різноманітних акцій в рамках ювілейного святкування стали проявом всеукраїнського національного піднесення, важливим етапом у відродженні національної свідомості. Ці заходи зміцнювали українську ідентичність й продемонстрували єдність українців
Відзначення 500-ліття Запорозького козацтва у 1990 році було потужним історико-просвітницьким заходом Народного руху України і відіграло важливу роль на шляху до відновлення незалежності Української держави
3 Відзначення 500-ліття Запорозького козацтва у 1990 році було потужним історико-просвітницьким заходом Народного руху України і відіграло важливу роль на шляху до відновлення незалежності Української держави
Під час урочистостей на могилі&nbsp;кошового отамана Запорізької Січі Івана Сірка. Біля Нікополя, Дніпропетровська область
4 Під час урочистостей на могилі кошового отамана Запорізької Січі Івана Сірка. Біля Нікополя, Дніпропетровська область
Відзначення відбувалося у Дніпропетровській і Запорізькій областях. Основні події відбулися 3&ndash;5 серпня
5 Відзначення відбувалося у Дніпропетровській і Запорізькій областях. Основні події відбулися 3–5 серпня
На фото військові допомагають встановити червоно-чорний прапор із емблемою ОУН(р) на дерев&#39;яному стовпі неподалік могили кошового отамана Запорізької Січі Івана Сірка
6 На фото військові допомагають встановити червоно-чорний прапор із емблемою ОУН(р) на дерев'яному стовпі неподалік могили кошового отамана Запорізької Січі Івана Сірка
Велелюдна хода по Запоріжжю, 5 серпня 1990 року.&nbsp;Учасники ходи несуть і червоно-чорні прапори
7 Велелюдна хода по Запоріжжю, 5 серпня 1990 року. Учасники ходи несуть і червоно-чорні прапори
Запоріжжя, 5 серпня 1990 року
8 Запоріжжя, 5 серпня 1990 року
У відзначенні 500-ліття козацтва взяли участь делегації від усіх областей України, в тому числі і тодішньої Кримської області
9 У відзначенні 500-ліття козацтва взяли участь делегації від усіх областей України, в тому числі і тодішньої Кримської області
Молоді люди в одностроях Українських січових стрільців
10 Молоді люди в одностроях Українських січових стрільців
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На одній із хоругв абревіатура Української автокефальної православної церкви (УАПЦ)
14 На одній із хоругв абревіатура Української автокефальної православної церкви (УАПЦ)
Основними організаторами відзначення 500-літнього ювілею були: Народний рух України і Товариство української мови імені Тараса Шевченка. На фото: голова НРУ Іван Драч (другий зліва), голова Секретаріату НРУ Михайло Горинь (із мегафоном). Крайній праворуч на світлині &ndash; тодішній перший заступник голови Верховної Ради України Іван Плющ, а поряд із ним&nbsp;&ndash; поет, рухівець, громадський діяч Дмитро Павличко
15 Основними організаторами відзначення 500-літнього ювілею були: Народний рух України і Товариство української мови імені Тараса Шевченка. На фото: голова НРУ Іван Драч (другий зліва), голова Секретаріату НРУ Михайло Горинь (із мегафоном). Крайній праворуч на світлині – тодішній перший заступник голови Верховної Ради України Іван Плющ, а поряд із ним – поет, рухівець, громадський діяч Дмитро Павличко
Голова Народного руху України Іван Драч
16 Голова Народного руху України Іван Драч
Голова секретаріату Народного руху України&nbsp;Михайло Горинь виходить із намету, в якому був розміщений пресцентр&nbsp;
17 Голова секретаріату Народного руху України Михайло Горинь виходить із намету, в якому був розміщений пресцентр 
Ліворуч на світлині&nbsp;&ndash; рухівець Анатолій Носенко із Дніпропетровщини, який був одним із найактивніших в організації відзначення 500-літнього ювілею козацтва. Із правого боку&nbsp;&ndash; голова секретаріату НРУ Михайло Горинь
18 Ліворуч на світлині – рухівець Анатолій Носенко із Дніпропетровщини, який був одним із найактивніших в організації відзначення 500-літнього ювілею козацтва. Із правого боку – голова секретаріату НРУ Михайло Горинь
На передньому плані поет, рухівець, громадський діяч Дмитро Павличко, а праворуч від нього&nbsp;голова Секретаріату НРУ Михайло Горинь
19 На передньому плані поет, рухівець, громадський діяч Дмитро Павличко, а праворуч від нього голова Секретаріату НРУ Михайло Горинь
На ювілейних заходах були й козаки із гарматами
20 На ювілейних заходах були й козаки із гарматами
А на цій світлині вже досить потужна гармата. Допомогу в організації заходів надавали й військові, вони забезпечували наметами, збудували щитові туалети та кухню для годування приїжджих &nbsp;
21 А на цій світлині вже досить потужна гармата. Допомогу в організації заходів надавали й військові, вони забезпечували наметами, збудували щитові туалети та кухню для годування приїжджих

 
На острові Хортиця і Запоріжжі свято Козацької слави досягло свого піку. Запоріжжя, 5 серпня 1990 року
22 На острові Хортиця і Запоріжжі свято Козацької слави досягло свого піку. Запоріжжя, 5 серпня 1990 року
Представники делегації з Івано-Франківщини
23 Представники делегації з Івано-Франківщини
Допомогу в організації заходів надали зокрема адміністрації Запоріжжя, Нікополя і Дніпропетровщини загалом. Допомогли й військові, вони забезпечували наметами, збудували щитові туалети та кухню для годування приїжджих
24 Допомогу в організації заходів надали зокрема адміністрації Запоріжжя, Нікополя і Дніпропетровщини загалом. Допомогли й військові, вони забезпечували наметами, збудували щитові туалети та кухню для годування приїжджих
На світлині представники Чернігівщини
25 На світлині представники Чернігівщини

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Петро Кагуй

На Радіо Свобода працює з серпня 1994 року. Останнім часом виконує функції старшого вебредактора.  Закінчив історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

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