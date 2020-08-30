Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
30 серпня 2020, Київ 19:18
Новини | Спорт

Бокс: українець Постол програв конкурентний бій за два пояси чемпіона світу

Постол був близьким до сенсації

Українець Віктор Постол не зумів відібрати в американця Хосе Раміреса пояси чемпіона світу в першій напів середній вазі (до 63,5 кілограма) за версіями організацій WBC та WBO.

Згідно із суддівськими записками, 36-річний українець перемагав 28-річного фаворита за підсумками перших шести раундів. У другій половині бою американець перехопив ініціативу й вирвав перемогу за суддівськими записками: 114:114, 115:113, 116:112.

Постол уже володів поясом чемпіона світу за версією WBC. Він його здобув у жовтні 2015 році, коли сенсаційно нокаутував аргентинця Лукаса Маттіссе. У липні 2016-го у бою за пояси WBC та WBO українець поступився американцю Теренсу Кроуфорду, якого авторитетне видання The Ring зараз ставить на четверте місце в рейтингу найкращих боксерів світу.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG