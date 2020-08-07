Бокс: бій українця Постола за пояси чемпіона світу призначений на 29 серпня

Бій українця Віктора Постола за пояси чемпіона світу в першій навів середній вазі (до 63,5 кілограм) за версіями WBC та WBO призначений на 29 серпня, повідомила промоутерська компанія Top Rank у Twitter.

«Протистояння уніфікованого чемпіона світу в першій напів середній вазі Хосе Раміреса та колишнього чемпіона світу Віктора Постола на прізвисько «The Iceman» відбудеться 29 серпня в MGM Grand Conference Center», – розповіли промоутери.

Арена розташована в Лас-Вегасі, штат Невада, США.

Бій двічі переносили через пандемію COVID-19. Спочатку він мав відбутися 2 лютого в Макао в Китаї, а згодом – 9 травня в американській Каліфорнії.

Постол уже володів поясом чемпіона світу за версією WBC. Він його здобув у жовтні 2015 році, коли сенсаційно нокаутував аргентинця Лукаса Маттіссе. У липні 2016-го у бою за пояси WBC та WBO українець поступився американцю Теренсу Кроуфорду, якого авторитетне видання The Ring зараз ставить на четверте місце в рейтингу найкращих боксерів світу.