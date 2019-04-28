Український боксер Постол переміг у бою за статус претендента на пояс чемпіона світу

Український боксер Віктор Постол переміг у бою за статус претендента на пояс чемпіона світу в першій напівсередній вазі (до 63,5 кілограма) за версією Світової боксерської ради (WBC).

Український боксер здолав француза Мохамеда Мімуна за результатами 10 раундів – 98:92, 97:93, 99:91 на записках суддів. Бій відбувався в американському місті Лас-Вегасі.

Постол уже володів поясом чемпіона світу за версією WBC. Він його здобув у жовтні 2015 році, коли сенсаційно нокаутував аргентинця Лукаса Маттіссе. У липні 2016-го українець у бою за пояси WBC та WBO поступився американцю Теренсу Кроуфорду, якого авторитетне видання The Ring зараз ставить на друге місце в рейтингу найкращих боксерів світу.

Із березня 2018 року поясом WBC у першій напівсередній вазі володіє американець Хосе Рамірес.