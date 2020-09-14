У Львівській області внаслідок ДТП загинув дорожній робітник

У Львівській області внаслідок ДТП, яка сталася сьогодні вранці на автодорозі «Львів–Ужгород» поблизу міста Новий Калинів, загинув працівник дорожньо-будівельної компанії.

«Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «ГАЗель» - 51-річний львів’янин, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя дороги та скоїв наїзд на двох працівників дорожньо-будівельної компанії, які в момент аварії виконували дорожні роботи. Від травм, отриманих внаслідок ДТП, на місці загинув 26-річний мешканець Самбора. Крім того, з тілесними ушкодженнями госпіталізували 45-річного мешканця району», – повідомили у поліції області.

Водія «Газелі» затримали. Поліція відкрила провадження за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Стаття передбачає максимальне покарання – до восьми років позбавлення волі. Суд обере затриманому запобіжний захід.