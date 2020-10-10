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10 жовтня 2020, Київ 18:21
Новини | Суспільство

Міноборони повідомляє про спільні тренування ВМСУ з британським есмінцем в Чорному морі

Участь у навчаннях взяли катери типу «Гюрза» та «Айленд» і вертоліт Мі-14 морської авіаційної бригади ВМС ЗС України

Група катерів Військово-морських сил України провела спільне тренування з есмінцем Королівських ВМС Великої Британії Dragon, повідомляє інформаційне агентство Міністерства оборони «АрміяІнформ» 10 жовтня.

Тренування, за повідомленям, організувади, щоб вдосконалити майстерність військових та обмінятися досвідом із командами кораблів держав-членів та партнерів НАТО.

Участь у навчаннях взяли катери типу «Гюрза» та «Айленд» і вертоліт Мі-14 морської авіаційної бригади ВМС ЗС України.

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«Під час виконання спільних маневрів у відкритому морі кораблі та катери держав-учасниць навчання відпрацювали низку завдань з підвищення взаємосумісності відповідно до стандартів Північноатлантичного альянсу. Зокрема корабельно-катерною групою на переході морем було відпрацьовано тактичне маневрування, тренування зі зв’язку, протиповітряну оборону, відбиття ударів противника», – повідомляє інформаційне агентство Міноборони.

7 жовтня міністр оборони України Андрій Таран та державний секретар з питань оборони Великої Британії та Північної Ірландії Бен Воллес підписали меморандум про посилення співпраці у військовій і військово-технічній сферах.

Велика Британія готова побудувати бойові катери для України (відео)
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Велика Британія готова побудувати бойові катери для України (відео)

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