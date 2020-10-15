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15 жовтня 2020, Київ 13:02
Суспільство

Сучасні українці Росії в повідомленнях української преси. Історії трьох людей

Під час відкриття пам’ятника Тарасу Шевченку в Новосибірську (Західний Сибір), 29 вересня 2015 року. Збір коштів на спорудження цього пам'ятника було розпочато ще у 2013 році
(Рубрика «Точка зору»)

Останнім часом в Україні пожвавішав інтерес до життя українців Росії. Багато українців в Україні цікавляться, чи є в Росії зараз свідомі українці, чи співчувають вони своїм братам та сестрам в Україні, і в чому конкретно висловлюється це співчуття. Останнього року в українській пресі з'явилися повідомлення, що такі українці є, і вони, як можуть і чим можуть, намагаються допомогти своїй історичній батьківщині. Про деяких українців Росії, про яких писала цього року українська преса, і які важливі як знак підтримки для російських українців, я і хочу вам розповісти.

Всеукраїнська суспільно-політична газета «Експрес» опублікувала 3 жовтня цього року статтю Юлії Голодриги під назвою «Історія жінки з Сибіру та чоловіка з Кубані, які вважають себе щирими українцями й виходять на пікети проти дій Кремля». В цій статті розповідається про мешканку сибірського міста Омська Лідію Близнову.

Лідія Близнова, Омськ
Лідія Близнова, Омськ

«Лідія Близнова родом із міста Ірміно, що на Луганщині. Нині ця територія підконтрольна «ЛНР» («ЛНР» – угруповання, що діє на окупований частині Луганщини – ред.). З 2002 року Лідія мешкає в Омську, що в Західному Сибіру. «Жителі нашого регіону масово їхали на Чукотку на заробітки. Разом із чоловіком вирушила і я, – пригадує Лідія. – Влаштувалась на роботу в дитсадок. Чукотка — суворий регіон, погодні умови там складні. Тож коли в країні розпочалась програма переселення на материк, ми переїхали в Омськ».

У Лідії троє дітей. Син одружився і поїхав працювати в Україну. Старша донька вийшла заміж за татарина і живе в Татарстані. А молодша одружилася з українцем в Омську – його батьків переселили під час репресій у СРСР з Рівненщини.

Розумію, що маю це робити, бо українці, яких тут багато, повинні знати правду. Про те, що в Україні триває війна з Росією, що наших хлопців засуджено в Росії незаконно
Лідія Близнова

Лідія каже, що завжди тужила за Україною. Коли жінка дізналась про організацію для діаспори «Сірий Клин» в Омську, одразу ж вирішила долучитись. Нині «Сірий Клин» уже не функціонує. Організацію ліквідували за рішенням суду в Омську. А Лідія Близнова створила власний український гурток – «Збіжжя». Утім, він поки що лише родинний. «Наразі в ньому я, донька, зять та 13-річний онук Грицько», – каже вона.

Жінка провела в РФ не один одиночний пікет. Зокрема, проти утримання у Росії українських політв’язнів із плакатом «Свободу заручникам Кремля!» «Питаєте, чи мені страшно? Ні, я українка. І я не боюсь. Розумію, що маю це робити, бо українці, яких тут багато, повинні знати правду, – каже вона. – Про те, що в Україні триває війна з Росією, що наших хлопців засуджено в Росії незаконно».

У третьому числі журналу Forbes Ukraine (вересень 2020 року) вміщено статтю Катерини Шаповал «Небажана нація». В ній, між іншим, розповідається про українського активіста з міста Петрозаводська, що у Карелії, Андрія Литвина.

2. Андрій Литвин на місці розстрілу жертв сталінського терору в Карелії
2. Андрій Литвин на місці розстрілу жертв сталінського терору в Карелії

«Житель Петрозаводська Андрій Литвин – нащадок переселенців радянського часу. Його предки родом з Полтавщини, жили на Кубані, звідки Литвин поїхав учитися в Ленінград. У 1993-му разом із земляками Литвин організував у Петрозаводську українське об’єднання з недільною школою, хором, днями мови і щорічними поїздками в Сандармох на місце страти Леся Курбаса, Миколи Куліша та інших діячів Розстріляного відродження.

До літа 2014 року Литвин викладав географію в Петрозаводському університеті. Із ВНЗ його звільнили за скороченням штату після того, як у березні 2014 року Литвин подав заявку на мітинг за територіальну цілісність України, а потім кілька разів влаштовував одиночні пікети, протестуючи проти анексії Криму. За кілька годин після того, як Литвин подав у муніципалітет заявку на проведення мітингу, йому зателефонували з ФСБ. Під час зустрічі представник спецслужби натякнув Литвину на ймовірну втрату роботи і висловив занепокоєння стосовно безпеки доньки й онучки. Не послухав. Тепер сторожує офіс і підробляє, складаючи атлас Карелії».

Трохи краще склалася доля у новосибірця Володимира Павука. Незважаючи на шалений опір, йому вдалося добитися встановлення у місті Новосибірську пам’ятника Тарасу Шевченку 2015 року. Про це він розповідає кореспонденту газети «Голос України» Марині Кривді в статті, розміщеній 23 січня 2020 року під назвою «У часи антиукраїнської істерії важливо чітко ідентифікувати себе за національною ознакою».

Володимир Павук біля створеного його зусиллями пам'ятника Шевченкові в Новосибірську (Західний Сибір)
Володимир Павук біля створеного його зусиллями пам'ятника Шевченкові в Новосибірську (Західний Сибір)

Володимир Павук згадує: «Починаючи з березня 2013 року, розпочався збір громадських коштів на спорудження пам’ятника. Збір коштів у діаспорі виявився мізерним, лише 5% від потрібної суми. Я зрозумів, що мушу сам десь шукати. У підсумку майже третину коштів довелося виділити мені самому, значну суму додав пенсіонер Л. Мехед родом із Черкащини, третину вдалося «заробити» за три роки на участі в різних грантах уряду Новосибірської області. Спорудження пам’ятника коштувало три мільйони рублів.

Проєкт було реалізовано і урочисте відкриття пам’ятника Тарасу Шевченку відбулося 29 вересня 2015 року

Місцеві націоналісти сім разів били нам вікна в українському культурному центрі, розбили вивіску, розписували стіни і двері погрозами та образами, писали на мене листи до місцевої влади. Я сім разів писав заяви в поліцію, але жодної реакції не було

Проте проєкт було реалізовано і урочисте відкриття пам’ятника Тарасу Шевченку відбулося 29 вересня 2015 року. До його відкриття було приурочено ще одну цікаву подію: поруч із пам’ятником ми посадили дві верби – онучки тієї, що посадив Тарас на Мангишлаку, будучи там у царському засланні.

Пам’ятник Тарасу Шевченку в Новосибірську. Збір коштів на спорудження цього пам'ятника було розпочато ще у 2013 році
Пам’ятник Тарасу Шевченку в Новосибірську. Збір коштів на спорудження цього пам'ятника було розпочато ще у 2013 році

У 2016 році вдалося реалізувати ще один проєкт: довгих дев’ять місяців наполегливого листування і перемовин мені знадобилося, щоб домогтися від «Почты России» випустити маркований конверт із зображенням пам’ятника Т. Шевченка в Новосибірську. Це був черговій мій успіх».

Ось так, у важких умовах, працюють зараз справжні українці Росії, для яких важлива кожна згадка про них в українських ЗМІ. Вони не забувають про свою Україну, та допомагають їй, як можуть. Не забувайте ж і ви про них.

Ігор Роздобудько історик, перекладач, член Малої Ради Громади українців Росії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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    Ігор Роздобудько

    Народився у Москві. Історик, перекладач, член Малої Ради Громади українців Росії. В українському русі Росії з 1990-х років. Колишній пресаташе Українського історичного клубу в Москві. Автор творів про історію української діаспори в Росії: «Стародубщина. Нарис українського життя краю», «Східна Слобожанщина. Українці навколо України», «Донщина та далі на Схід». 

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