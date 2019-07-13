«Сила Світового конгресу українців, наших організацій у світі зростає. Це починає страшити Кремль» – президент СКУ

Світовий конгрес українців – міжнародна неприбуткова організація, заснована в 1967 році, нині має свої представництва у понад 60 країнах світу і представляє інтереси понад 20 мільйонів українців-діаспорян у всьому світі. За більш ніж пів століття своєї діяльності СКУ здобув авторитет серед українців у світі насамперед своєю активною позицією у розбудові незалежної України, але також і у співпраці з іншими світовими організаціями. Аж тут, на 52-му році своєї праці СКУ рішенням Генеральної прокуратури Росії був визнаний «небажаною організацією». У заяві прокуратури вказано, що діяльність організації становить «загрозу основам конституційного ладу і безпеки Росії».​

Президент СКУ Павло Ґрод у відповідь заявляє, що очолювана ним організація не становить жодної загрози національній безпеці Росії​, а рішення російської прокуратури демонструє «репресивну політику Кремля, спрямовану на ліквідацію українських громадських організацій у Росії», та «побоювання президента Росії Володимира Путіна, що демократичні принципи, які сповідує український народ, призведуть до знищення його клептократичного режиму». ​

Сила СКУ, наших організацій у світі зростає... Це починає страшити Кремль

– ​Вплив української діаспори у світі зростає. У 2014 році в Росії зробили персоною нон ґрата мене, тоді я був головою Конгресу українців Канади. Сила СКУ, наших організацій у світі зростає. І з багатьох питань я можу навести приклади, як вона зростає. Але також і те, що ми об’єднуємо українські громади у світі, включно з Росією. Думаю, це починає страшити Кремль. Вони бачать, що ми будуємо сильні громади в світі, що їхні старання асимілювати українців у світі через їхню політику «русского мира» не спрацьовують. Вони бачать, що наші складові організації в Росії об’єднуються і співпрацюють з українством під парасолькою Світового конгресу українців. Ми бачили, що на нашому конгресі в Києві, який відбувся в листопаді минулого року, одна з найбільших делегацій, які приїхали на конгрес, була з Росії, і що найбільша українська діаспора якраз є в Росії. Тому в Кремлі бояться свідомого українця, який проживає в Росії, бояться свідомого українця, який вважає людську гідність пріоритетом, і щоб це почуття гідності не поширилось Росією.

– Чи можуть себе почувати захищеними українці в Росії після такої заяви про «небажану» діяльність СКУ?

– Знаєте, я розмовляв з провідниками нашої громади в Росії й учора, і сьогодні, відразу після цього рішення. Вони цим здивовані, вони не розуміють, чому якраз у ці дні це сталося. Є багато думок, чому це сталося якраз тепер. Мені найголовніше, щоб їхнє членство, відносини українців з конгресом, щоб їм це не становило особистої загрози. Ми не сподіваємось, що наші складові організації робитимуть якісь там протести чи проводитимуть антидержавні виступи. Для нас найголовніше – щоб залишалася свідома, культурно освічена українська громада в Росії.

Ми будемо проводити моніторинг питань прав людини в Росії, як ставляться там до української громади, ми будемо за тим слідкувати і будемо виносити це питання на міжнародний рівень

Але, дійсно, вони почуваються під загрозою. Вони стараються бути українцями, так і роблять, зводять там пам’ятники Шевченку, стараються організовувати рідні школи і танцювальні ансамблі, триматися українства. Але це все нелегко і непросто, тому дуже важливо, щоб ми, як світове українство, як українці в Україні, щоб ми співпрацювали і допомагали громадам в Росії, щоб їх якнайбільше підтримати. Ми будемо проводити моніторинг питань прав людини в Росії, як ставляться там до української громади, ми будемо за тим слідкувати і будемо виносити це питання на міжнародний рівень, щоб знали інші країни, наші друзі у світі. Можливо, будемо говорити про це і в Раді Європи. Тобто, ми будемо слідкувати і будемо захищати українців у всьому світі включно, зокрема, з Росією.

– А чи можна заяву Генеральної прокуратури Росії щодо «небажаної» діяльності СКУ віднести до ще однієї дії в так званій «гібридній війні» Росії проти України?

– Ми бачимо це на кожному рівні. В Росії вони найбільш ефективні, але ми бачимо це і в інших країнах, де вони стараються асимілювати українців. Це частина їхньої гібридної війни, це очевидно. Ми бачимо це на дезінформації, також яка сильна пропаганда ішла і в Росії, і в країнах, де вони мають великий вплив – чи це Казахстан, чи Білорусь, Азербайджан, в інших країнах намагалися переконати українців, що в Україні – це «хунта», це «нацисти» і так далі. Але всі це дуже добре розуміють, що це є просто брехня, дезінформація. Тому важливо, щоб ми, як світове українство, знайшли спосіб, як себе захищати від цієї гібридної війни, щоб ми об’єднувалися, щоб ми будували сильні свідомі громади, щоб ми виховували покоління свідомих українців усюди в світі, щоб вони могли захищати інтереси України. Чи то в Європі, чи в Південній чи Північній Америці, в Азії є великі громади українців, і треба їх захищати і розбудовувати, щоб ми мали потужну діаспору, яка буде захищати українські інтереси і протидіяти російській агресії.

– Міністерство закордонних справ України висловило протест через рішення Генеральної прокуратури Росії визнати «небажаною» діяльність Світового конгресу українців.

​

А чи зі свого боку СКУ буде реагувати на цей крок Росії? ​

– Так, обов’язково. Ми готуємо нашу заяву, вона буде оприлюднена протягом наступних кількох годин. Але СКУ – це не канадська організація, вона лиш зареєстрована в Канаді, СКУ діє на світовому рівні, ми працюємо в понад 60 країнах світу, де є наші складові організації. Ми маємо свої представництва і в Києві, і в Брюсселі, і в Нью-Йорку, і в Торонто. Тобто, ми є світова організація. І ми будемо захищати інтереси України і українців у світі. Це включає також і співпрацю з владними структурами України, щоб ми могли розбудовувати сильну українську державу, яка є свідома, яка є українська, і тому ми співпрацюємо з Міністерством закордонних справ, з Адміністрацією президента, з міністерствами України. Ми будемо готувати заяву, і це заохотить нашу громаду, щоб більш активно протидіяти російській гібридній війні, це покаже українцям світу, що ми мусимо постійно бути готові обороняти себе і інтереси українців у світі.

Уже після запису інтерв'ю для Радіо Свобода Світовий конгрес українців оприлюднив свою заяву-відповідь на рішення російської прокуратури, а президент СКУ її озвучив: «Рішення генерального прокурора Росії про визнання СКУ «загрозою для національної безпеки Росії» й далі демонструє репресивну політику Російської Федерації, спрямовану на ліквідацію українських громадських організацій у Росії. Також цей крок демонструє побоювання президента Російської Федерації Володимира Путіна, що демократичні принципи, які сповідує український народ, призведуть до знищення його клептократичного режиму. Ні Світовий конгрес українців, ні його складові організації не становлять жодної загрози національній безпеці Росії. Ми стоїмо разом із миролюбним народом Росії, який хоче жити в країні, що поважає гідність свого народу. СКУ закликає режим Кремля вивести свої війська і спецслужби зі східної України і Кримського півострова та припинити військову агресію проти України».

Нещодавно СКУ виступив за невизнання російських паспортів, виданих українським громадянам у Криму та на територіях України, окупованих кремлівськими найманцями. Видача російських паспортів на території України є подальшим актом агресії проти України. “Ми вітаємо рішення уряду Канади не визнавати ці документи та закликаємо міжнародне співтовариство наслідувати його приклад, оскільки це є ще однією атакою на український суверенітет”, - повідомив Павло Ґрод.