Усик – Чісора: де і коли дивитися

Український боксер Олександр Усик проведе свій другий бій у суперважкій вазі. Його суперником стане британець Дерек Чісора.

Зустріч відбудеться на «Вемблі Арені» в Лондоні. Початок головного поєдинку запланований на 23:00. В Україні подію транслюватиме сервіс Megogo.

Усика вважають фаворитом поєдинку. Згідно з котируваннями букмекерів, найбільш імовірним результатом є дострокова перемога українця.

36-річний Чісора має у своєму активі 32 перемоги, з них 23 – нокаутом. У дев’яти поєдинках він зазнав поразки. Одну з них у 2012 році наніс українець Віталій Кличко.

33-річний Усик переміг у всіх своїх 17 поєдинках на професіональному ринзі, у 13 з них він вигравав достроково. У 2018 році він став першим в історії України абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі (до 90,7 кілограма).

Останніми роками Усика критикують через публічну підтримку Української православної церкви (Московського патріархату). У травні з’явився фільм під назвою «Здрастуй, брате! Христос воскрес» за участі Усика, українського боксера Василя Ломаченка та митрополита митрополит УПЦ (МП) Онуфрія.