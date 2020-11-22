На виборах у Слов’янську шукали печатку тервиборчкому: приїхала поліція

У Слов'янській міській територіальній виборчій комісії, що організовує другий тур виборів мера у Слов'янську Донецької області, зранку 22 листопада працює поліція через повідомлення про зникнення печатки, повідомляє кореспондент Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода).

Про зникнення заявив заступник голови ТВК Ілля Мілевич (представник партії «Європейська солідарність»). Після того, як на місце приїхав наряд поліції, член комісії Дарія Сафонова (представниця «ОПЗЖ») надала цю печатку та повідомила, що вона перебувала в кабінеті голови. Мілевич відмовлявся помістити цю печатку у сейф, оскільки, як він пояснює, немає певності, що вона справжня.

На момент початку конфлікту голови комісії Надії Петрової (представниця «ОПЗЖ») не було на місці: прибувши, вона пояснила поліції, що не змогла відчинити сейф, тому поклала печатку просто у своєму кабінеті. Наразі печатку повернули до сейфу, проте його лишили неопечатаним, а Мілевич продовжує наполягати на порушенні в процедурі організації виборів.

У другому турі виборів мера Слов'янська змагаються чинний голова Вадим Лях («Опозиційний блок») та член «ОПЗЖ» Павло Придворов. Напередодні другого туру про підтримку Придворова заявила колишня мер міста Неля Штепа, яка посіла третє місце в першому турі виборів.