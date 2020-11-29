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30 листопада 2020, Київ 00:17
Новини | Міжнародні

Смерть Марадони: поліція Аргентини почала розслідування щодо одного з лікарів легендарного футболіста

Дієго Марадона помер 25 листопада у віці 60 років. Лікарі називають причиною смерті серцевий напад

Аргентинська поліція провела 29 листопада обшуки в будинку та офісі одного з лікарів Дієго Марадони в рамках розслідування нещодавньої смерті футбольної зірки.

Чиновники вилучили медичні записи з дому та офісу невролога Леопольдо Луке. Останній заявив, що співпрацює зі слідством та заперечив будь-які протиправні дії.

Він сказав, що «абсолютно впевнений», що всі його дії як лікаря були найкращим з того, що можна було зробити для Марадони. Луке сказав, що він не був головним лікарем Марадони, а лише частиною команди медиків. Луке, які і інші лікарі, на початку місяця залучався до операції на головному мозку Марадони.

Прокуратура, яка вивчає, яку медичну допомогу Марадона отримував до смерті, наразі опитує родичів футбольної легенди.

60-річний Марадона мав чимало проблем зі здоров’ям, деякі – через вживання наркотиків та алкоголю. Лікарі називають причиною смерті серцевий напад.

Леопольдо Луке називав Марадону важким пацієнтом, який «робив те, що хотів».

Смерть Дієго Марадони 25 листопада викликала емоційні реакції в Аргентині та серед футбольних фанатів по всьому світі. Десятки тисяч шанувальників вишикувалися в чергу, щоб пройти повз труну в президентському палаці перед похованням Марадони 26 листопада.

«Якщо я помру, я знову з’явлюся на світ Марадоною» – історія зірки футболу у фото
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

«Якщо я помру, я знову з’явлюся на світ Марадоною» – історія зірки футболу у фото

Колишній нападник збірної Аргентини Дієго Марадона помер у віці 60 років

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