Десятки тисяч людей прийшли попрощатися з Марадоною в Буенос-Айресі

Десятки тисяч людей прийшли 26 листопада до президентського палацу Casa Rosada в центрі Буенос-Айреса, щоб попрощатися з футболістом Дієго Марадоною. В Аргентині оголошена триденна жалоба.

Деякі вболівальники на площі перед палацом намагалися прорватися в приміщення, де проходить прощання. Поліція застосувала гумові кулі і димові шашки для приборкання натовпу.

Поховали Марадону на цвинтарі Jardin de Bella Vista поруч з його батьками. Церемонію поховання відвідали лише рідні і близькі друзі.

Легендарний футболіст помер 25 листопада у віці 60 років. Лікарі називають причиною смерті серцевий напад. Відомо, що протягом тривалого часу спортсмен мав проблеми з наркотиками й алкоголем.

Марадона був одним із найкращих футболістів ХХ століття, чемпіоном світу і найкращим гравцем чемпіонату світу 1986 року. На його рахунку понад 550 матчів у професійній кар’єрі, в яких він забив 292 голи.

Ще в юні роки Марадона отримав прізвисько El Pibe de Oro («Золотий Хлопчик»), яке закріпилося за ним на всю кар’єру.

У легендарному чвертьфінальному матчі світової першості-1986 проти команди Англії Марадона забив обидва голи, а його команда перемогла 2:1.

Першим голом був м’яч, забитий рукою, чого арбітри не помітили. Сам Марадона згодом пояснював, що це була «рука Бога». Натомість другий гол форварда був шедевром: Марадона здійснив рейд на 60 метрів, обвівши на шляху до воріт п’ятьох футболістів команди суперника. Уболівальники на сайті ФІФА в 2002 році визнали цей м’яч «Голом століття».