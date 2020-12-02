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Тысяча дополнительных кислородных концентраторов, приобретенных за счет бюджетной субвенции, все еще не прибыли в больницы Донецкой области. Раньше в области говорили, что ожидают их поставку к концу ноября. 17 ноября аппаратура уже была на пароме из Китая. Сегодня оказалось, что они прибудут не раньше 10 декабря.

Как сообщил на брифинге начальник отдела стратегического развития здравоохранения Донецкой областной администрации Александр Педенко, груз все еще находится в пути.

«Они продвигаются на пароме в Украину. Ожидаем их после 10 декабря», – сказал Педенко.

Эта партия кислородных концентраторов – всего их 1127 – находилась на пароме еще 17 ноября, а их прибытие тогда ожидалось в течение недели.

Эту аппаратуру приобрели в Китае за счет государственной субвенции в 47 миллионов гривен. После ее поставки более 80% коек под COVID-19 будут обеспечены подачей кислорода, заверил Александр Педенко. «Это позволит говорить, что в учреждениях здравоохранения, оказывающих помощь больным COVID-19, не менее 80 процентов коек обеспечены кислородом», – отметил он.

Чиновник не уточнил, какой процент коек обеспечен сейчас, но по состоянию на середину октября в больницах Донецкой области было 553 кислородных концентратора, а под коронавирус было отведено 1500 мест – то есть с кислородом были около трети.

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