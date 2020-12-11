Фотограф зробив цифрову копію українського храму у Празі за кілька тижнів до пожежі

ПРАГА – Наприкінці жовтня українську громаду у Чехії сколихнула сумна звістка – у одному з парків Праги згоріла унікальна пам’ятка української народної архітектури 17-го століття – дерев’яний храм Святого Архангела Михаїла. Поліція досі розслідує пригоду, а небайдужі збирають гроші на реконструкцію церкви. Неабияк допомогти у ній зможе й американський фотограф, якому вдалося за випадкових обставин, зробити цифрову 3D копію храму.

З Джефрі Мартіном кореспонденти Радіо Свобода зустрічаються на пагорбі Петршін, де у 1929 році й був перевезений із Закарпаття храм Святого Архангела Михаїла. Ось як церква виглядала до пожежі.

Нині ж з-за високого паркану видніється лише згорілий каркас дзвіниці. Фотограф дістає з пластикового відра пристрій, схожий на великий металевий смолоскип. Встановлює його на штатив та починає повільно по колу обходити храм. Насправді в його руках надсучасна фотокамера, здатна знімати панорамні фото величезної роздільної здатності. Технологія, яку використовує американець, підходить для 3D моделювання.

«Цей пристрій знімає одну фотографію на секунду на 6 камер водночас. Таким чином, обійшовши кілька кіл навколо об’єкту, я можу отримати його детальну цифрову копію», – розповідає Джефрі.

Сам Джефрі з Чикаго, одна вже понад 10 років живе та працює у Чехії. Має власну компанію, яка спеціалізується на виготовленні спеціалізованих камер для знімань у форматі 360 °. Зокрема, він занесений до книги рекордів Гіннеса, як один з авторів найбільшого у світі 320-гігапіксельного знімку Лондона.

Кілька місяців тому Джефрі почав експериментувати зі створенням цифрових 3-д моделей об’єктів. Одним із перших відцифрованих споруд стала церква Святого Михаїла.

«Я часто прогулююся цим парком. І в один день, була гарна погода, я взяв із собою камеру і вирішив зробити цифрову 3D-модель цього храму, адже він мені дуже подобався. Я подумав, що це буде чудова нагода потренувати свої навички», – розповідає фотограф.

Цифрова модель зберегла найменші деталі. На ній навіть збереглися речі, які лежали біля церкви у той момент, коли Джефрі робив знімки. Однак за неймовірного збігу обставин, за кілька тижнів після цього український храм у Празі згорів.

відео Пожежно-рятувальної служби Праги

«Я був шокований, дізнавшись про те, що храм згорів. Водночас це було неймовірною вдачею, що я встиг зробити цю 3D-модель. Я одразу ж зателефонував до мерії та запропонував використати мою роботу для реконструкції й вони погодилися», – розповів Радіо Свобода фотограф.

Джефрі погодився зробити це абсолютно безкоштовно. Зазвичай подібна робота може коштувати тисячі євро. У празькій мерії Радіо Свобода повідомили, що візьмуть цифрову модель храму для детальнішого планування реконструкції.

«Гадаю, ми будемо використовувати 3D-моделі пана Джефрі. Водночас ми співпрацюємо з Національним музеєм, адже саме там зберігаються архіві технічні креслення та опис того, в якому стані церква переїхала до Праги, як її відбудували», – повідомила Радіо Свобода радниця з питань культури Празької мерії Гана Тршештікова.

За словами пані Тршештікової, висновки експертів говорять про те, що на реконструкцію храму знадобиться до 30 місяців. Нині ж активно триває збір коштів на реставрацію. До нього долучаються і чеські політики, зокрема мер Праги Зденєк Гржиб у своїх соцмережах після пожежі закликав усіх охочих пожертвувати гроші на відновлення церкви. За більш ніж місяць вже зібрано понад 320 тисяч євро.

Тим, кому буде передана церква після відновлення, неабияк занепокоєні представники української громади у Чехії. На думку Олекси Лівінського, після пригоди влада Праги має переглянути те, хто буде опікуватися храмом. Адже 2008 року храм передали у користування православній церкві Чеських земель та Словаччини. А згодом – румунській православній церкві.

«Це рішення було очевидно однобоким. Можливо би українська громада або інша громада хтось би взяв у користування. Я, відтоді коли її передали до православної церкви, навіть не хотів туди заходити. Знаєте, в багатьох православних церквах у Чехії відверто підтримують проросійську позицію. І українці більше ходять до греко-католицької церкви», – розповів Радіо Свобода представник української громади у Чехії Олекса Лівінський.

Нині ж празький магістрат не отримував жодного офіційного звернення від жодної з громад на подальше утримання храму.

Батьківщиною церкви Святого Михаїла, яка була зведена в другій половині 17-го століття, є українські Карпати, село Великі Лучки, що неподалік Мукачева. У 1793 році відбулась перша незвичайна подорож храму. Дерев’яну церкву дбайливо розібрали на бруски та колоди, причому кожна, і та найменша, частинка була пронумерована – так храм перевезли до Медведівців, де церква народилася вдруге.

В 1929 році храм Святого Михаїла вирушив у свою другу подорож, цього разу поїздом до Праги. Церкву ще раз розібрали на складові, навантажили до вагонів, а у столиці тодішньої Чехословаччини український храм збагатив збірку Національного музею і як його експонат був встановлений у Садах Кінських на пагорбі Петршін.