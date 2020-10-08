Україна і чеська «Ніч літератури». У Празі читали роман про Донбас 

Прага – «Ніч літератури» належить до найпопулярніших щорічних культурних акцій у Празі. Діалоги з відомими сучасними авторами – поетами, письменниками, драматургами, часто нетрадиційні місця цих зустрічей, наприклад, затишні кав’ярні чи невеликі театральні зали, а також не тисячі, а тільки кілька десятків відвідувачів, зате дуже зацікавлених і начитаних осіб – все це творить особливу атмосферу чеських «Ночей літератури».

І ще одне: назва акції – «Ніч літератури» відкриває ще одну її властивість: зустрічі з письменниками завжди розпочинаються вечірніми годинами і тривають довго, до пізньої ночі. Цього разу «Ніч літератури» відбулась в празькій кав’ярні в кав’ярні «Svět Hub».

На «Ночі літератури» в Празі цього року Україну представив роман Володимира Рафаєнка «Довгі часи», твір, в якому його автор, уродженець Донецька, розповідає про війну на Добасі, про своїх сучасників, яким потрібно пізнати себе в контексті складних, навіть трагічних подій.

Роман «Довгі часи» в перекладі на чеську мову – «Dlouhé časy» вийшов у 2019 році у видавництві «Kosmas», авторки перекладу – чеські україністки Тереза Хланьова і Катерина Ґазукіна.

Володимир Рафаєнко не зміг приїхати на презентацію свого роману до Праги, зате організатори надали письменникові можливість звернутись до учасників «Ночі літератури».

Головний акцент у зверненні Володимир Рафаєнко поставив на тому, що нині важливо європейцям, чехам – у тому числі, усвідомити, що Україна – це Європа і підтримка Європи зараз Україні особливо необхідна. Для Володимира Рафаєнка – автора, небайдужого до подій в Україні, має особливе значення те, що читачі у Празі «прийшли послухати невеличкий уривок з роману українського письменника, котрий пише про свою батьківщину, про світ, про Європу, про себе, котрий намагається сказати щось таке, що буде важливе не тільки йому».

«Я сподіваюсь, що Україна – це Європа, а Європа ніколи не залишить Україну», – наголосив у зверненні Володимир Рафаєнко.

На думку перекладачки твору, відомої чеської україністки Терези Хланьової, роман «Довгі часи» Володимира Рафаєнка важливий розкриттям внутрішніх конфліктів героїв, образом великої держави, для якої Схід і Захід – міст, щоб показати, що реально сталось.

Роман «Довгі часи» чеською мовою може не тільки наблизити чехів до України, до сучасної української літератури, а й може стати новим імпульсом для іноземців до вивчення української мови, дослідження літературних течій та напрямків, впливів багатьох культур на літературні процеси.

Програму «Ночей літератури» організатори завжди складають так, щоб відвідувач мав можливість вільного вибору і протягом вечора, в разі зацікавленості, міг зустрітись не з одним, а з кількома авторами. Цій меті, так само і цього року, служить мапа місць проведення «Ночі літератури»

Організаторами проведення «Ночей літератури» є «Чеські центри» у співпраці з Асоціацією національних культурних інституцій країн ЄС (EUNIC - European Union National Institutes for Culture – ред.), а також з посольствами і видавництвом «Labyrint».

Вперше «Ніч літератури» в Празі відбулась у 2006 році.