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22 січня 2021, Київ 08:38
Новини | Коронавірус

В Україні виявили 5 348 нових випадків COVID-19 – МОЗ

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (507), Дніпропетровській (414), Львівській (370), Запорізькій (350) та Київській (313) областях

В Україні за останню добу виявили 5 348 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 164 дитини і 225 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, за минулу добу 1900 людей шпиталізували, 14 239 – одужали. 163 людей померли.

За добу здійснили 43 593 тестувань: зокрема, методом ПЛР – 23 410, методом ІФА – 20 183.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (507), Дніпропетровській (414), Львівській (370), Запорізькій (350) та Київській (313) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 182 969 людей; одужали – 928 969 осіб; померли – 21 662.

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