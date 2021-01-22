В Україні виявили 5 348 нових випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні за останню добу виявили 5 348 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 164 дитини і 225 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, за минулу добу 1900 людей шпиталізували, 14 239 – одужали. 163 людей померли.

За добу здійснили 43 593 тестувань: зокрема, методом ПЛР – 23 410, методом ІФА – 20 183.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (507), Дніпропетровській (414), Львівській (370), Запорізькій (350) та Київській (313) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 182 969 людей; одужали – 928 969 осіб; померли – 21 662.