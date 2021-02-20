Нова узбецька принцеса? Піднесення президентської дочки в Узбекистані викликає здивування

Старша донька президента Узбекистану Шавката Мірзійоєва стала однією з найбільш помітних публічних осіб в тій авторитарній країні Центральної Азії, де президент користується надзвичайними повноваженнями.

36-річна Саїда Мірзійоєва часто відвідує офіційні зустрічі, виголошує промови та відвідує інші країни або провінції Узбекистану з бізнес-подорожами. Мати трьох дітей також часто доєднується до усієї родини Мірзійоєвих на благодійних та культурних заходах.

Зростання впливу Мірзійоєвої призвело до неминучих порівнянь з попередньою «першою донькою країни», Гульнарою Карімовою, колись відомою та впливовою донькою першого президента Іслама Карімова, яка опинилася у в’язниці та роками під домашнім арештом після того, як потрапила у немилість.

Однак, на відміну від Карімової, яка контролювала багато прибуткових бізнесів, Мірзійоєва напряму не пов’язана із підприємництвом.

Проте її чоловік, Ойбек Турсунов, має зв’язок із кількома банківськими та інвестиційними угодами, які він, імовірно, уклав після приходу Мірзійоєва до влади у 2016 році. Турсунов також працює у президентській адміністрації свого тестя.

Мірзійоєва – заступниця голови Агентства інформації та масових комунікацій, що автоматично робить її заступником радника президента.

Створена Мірзійоєвим на початку 2019 року державна агенція ефективно контролює медіа-сферу країни.

Прихильниця прав жінок

У ретельно вичищеному публічному іміджі Мірзійоєва постає як захисниця журналістів та активна прихильниця прав жінок.

В Узбекистані, де критика «першої сім’ї» не толерується, а свобода слова обмежена, державні медіа широко висвітлюють роботу Мірзійоєвої без жодних негативних коментарів.

Національна інформаційна агенція Узбекистану приєдналася до висвітлення, назвавши 35-й день народження Мірзійоєвої 4 листопада 2019 року найбільш важливою подією дня.

Мірзійоєва також ділиться частиною сімейного життя у соціальних мережах, зокрема фотографіями чоловіка та їхніх дітей, включно з п’ятимісячним сином Шавкатом, названим на честь діда-президента.

Вишкіл для президентства?

За даними кількох місцевих журналістів у Карші, місті на півдні Узбекистану, там нещодавно зустріли «першу доньку», готуючись до прийняття її «як до голови держави».

Масштабні приготування почалися за тиждень до візиту Мірзійоєвої 27 січня у рамках її благодійного проекту «Очі серця», що підтримує дітей із вадами зору.

Центр журналістів, де планувався захід за участю Мірзійоєвої, був неочікувано реставрований, повідомили Радіо Свобода журналісти на умовах анонімності.

Фотографії, що опинилися у розпорядженні Радіо Свобода, показують, як кілька робітників встановлюють нові полиці на стіни зали для зустрічей; на інших три жінки розставляють книги на щойно встановлені полиці.

Журналісти кажуть, що різнобарвні квіти було висаджено на внутрішньому дворику, незважаючи на холодну погоду посеред зими.

Місцевим журналістам, запрошеним на захід, наказали пройти тестування на коронавірус, додають вони.

Коли реконструкцію було завершено, спецслужби тримали будівлю зачиненою аж до зустрічі 27 січня. Журналіст у Карші каже, що такий рівень прикрас зазвичай застосовується лише для приїздів президента.

«Скандал»

Проте не лише бізнес-подорожі Мірзійоєвої викликають подив в Узбекистані.

У жовтні 2019 року в Інтернеті було опубліковане відео, де фігурували Мірзійоєва, її молодша сестра Шахноза та їхні чоловіки на розкішному бенкеті, ймовірно, організованому після концерту російської співачки Поліни Гагаріної у Ташкенті.

На відео видно, як сестри співають та веселяться разом з іншими гостями на вечірці.

Новинні сайти та користувачі соцмереж швидко провели паралелі між «способом життя» доньок Мірзійоєва та доньок Карімова, Гульнари та Лоли, які, зокрема, були відомі частими відвідуваннями вечірок та нічних клубів у Ташкенті.

Одне новинне видання охрестило відео «скандалом» у сім’ї Мірзійоєва, інше – запитало: чи «історія повторюється» в Узбекистані?

Шахноза Мірзійоєва – очільниця департаменту в Міністерстві дошкільної освіти. Її чоловік, Отабек Умаров, – заступник голови президентської служби безпеки, а ще – відповідальний за дві національні спортивні федерації.

Хоч і здається, що нічого надзвичайного у «бенкеті» немає, деякі користувачі соцмереж стверджують, що це не влаштовує звичайних узбеків, багато з яких живуть у бідності.

Середня місячна зарплатня в столиці Узбекистану, Ташкенті, є дещо вищою за 270 доларів на місяць. Зарплати є значно нижчими у менших містах та сільській місцевості.

Корупція є поширеною, а роботу знайти важко, що змушує мільйони узбеків мігрувати у пошуках роботи до Росії, Казахстану, Південної Кореї, Туреччини та країн Європи.

Колишня «перша дочка» Карімова потрапила під домашній арешт у 2014 році, коли її батько ще був президентом. У грудні 2017 року їй присудили 10 років ув’язнення, що пізніше було замінено на домашній арешт і скорочено до п’яти років. Її перевели до в’язниці у 2019 році.

У березні 2020 року, Карімова отримала ще один термін ув’язнення, 13 років та 4 місяці. Її визнали винною у вимаганні, відмиванні грошей та інших злочинах.

Молодша донька Карімова, Лола Карімова-Тілляєва, нині жива поза межами Узбекистану, ймовірно, проводячи час між Європою та США. Деякі з основних бізнесів в Узбекистані, які контролював її чоловік, Тимур Тілляєв, та його сім’я, як повідомляється, були вилучені в нього після смерті Карімова у 2016 році.