Нігерія: сотні школярок зникли після нападу бойовиків

Сотні нігерійських школярок були ймовірно викрадені бойовиками 26 лютого. Про це заявляють офіційні особи країни та місцеві жителі.

За словами очевидців, дівчата пропали безвісти після того, як велика група бойовиків напала на школу на півночі країни сьогодні вранці.

Як розповів Associated Press батько двох зі зниклих школярок, усього пропали 300 дівчат. Його донькам – 10 і 13 років.

Місцеві жителі стверджують, що бойовики також напали на військовий табір неподалік, та контрольно-пропускний пункт. Таким чином вони ймовірно відвертали увагу військових, поки решта бойовиків були у школі.

Представник влади підтвердив, що учнів викрали бойовики. За його словами, за злочинцями стежать сили безпеки.

Наразі невідомо, чи були загиблі внаслідок нападу.

У нігерійському штаті Замфара діє чимало груп бойовиків. Викрадення вони організовують заради викупу та обміну на членів своїх угруповань.

Цього місяця бойовики також напали на школу у штаті Нігер, вбивши одного учня та викравши загалом 42 людини – учнів, вчителів та членів сімей.

Минулого року бойовики викрали понад 300 хлопчиків зі школи у штаті Кацина на північному заході Нігерії.