У поліції повідомили про перші протоколи за новими штрафами через порушення ПДР

У перший день дії нових штрафів за порушення правил дорожнього руху в Україні поліція склала перші протоколи на водіїв-порушників, повідомив перший заступник начальника патрульної поліції Олексій Білошицький у фейсбуці.

«У селі Чайки Київської області, чоловіка позбавили права керування, проте він зухвало сів за кермо знову. Та непоміченим йому залишитися не вдалося. Патрульні Київщини порушення виявили й притягнули чоловіка до відповідальності, яка передбачена ч. 4 ст. 126 КУпАП – штраф у розмірі 20 400 грн. Зазначу, що раніше за вказане адміністративне порушення передбачався штраф – 510 грн. Інший водій у Рівному ще навіть не отримував водійське посвідчення, а вже сів за кермо, порушив ПДР і отримав постанову від патрульних. Нехай цей випадок буде для нього хорошим уроком. Він отримав штраф згідно з ч. 2 ст. 126 КУпАП. Раніше штраф за таке порушення був 510 грн, а відсьогодні стягнення накладається у розмірі – 3 400 грн», – повідомив Білошицький.

Він звернувся до водіїв з проханням бути чемними на дорозі та дотримуватись ПДР.

17 березня набрали чинності нові штрафи за порушення правил дорожнього руху в Україні.

Верховна Рада ухвалила відповідний закон у лютому. 12 березня документ підписав президент України Володимир Зеленський.

Закон підвищує штрафи за низку суттєвих порушень:

за порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами штраф зросте з 51 до 510 гривень;

штраф за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на п’ятдесят кілометрів на годину тепер становитиме 1 700 гривень;

за залишення місця дорожньо-транспортної пригоди каратимуть штрафом у розмірі 3 400 гривень, позбавленням права керування транспортними засобами на строк від одного до двох років або арештом на строк від 10 до 15 діб. Раніше штраф за це порушення становив 255 гривень;

штраф за керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, або передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом, тепер становитиме 3 400 гривень;

керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортним засобом, каратиметься штрафом у розмірі 20 400 гривень. До цього штраф становив 510 гривень.