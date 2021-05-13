Alyona Alyona та MONATIK здобули премію YUNA як найкращі виконавці

Українська реперка Alyona Alyona здобула українську музичну премію YUNA в номінації «Найкраща виконавиця». Найкращим виконавцем став MONATIK.

У номінації «Найкраща пісня року» переміг Артем Пивоваров з піснею «Дежавю».

Найкращим поп-гуртом року стали TVORCHI. Вони отримали ще дві статуетки за найкращий альбом (13 waves) та найкращий електронний хіт (Bonfire).

Найкращим рок-гуртом став The HARDKISS. Крім того, солістку гурту Юлію Саніну та співачку Тіну Кароль відзначили премією за найкращу колаборацію під час створення пісні «Вільна».

Премію у номінації «Найкраща пісня іншою мовою» (Make It Rain Champagne) одержала SERDUCHKA.

Найкращим відеокліпом визнали роботу «Історія України за 5 хвилин» гурту ТНМК.