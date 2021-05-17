Українська делегація озвучила порядок денний наступних засідань у рамках ТКГ

Українська делегація для участі в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі оприлюднила графік запланованих засідань групи.

Згідно з інформацією, оприлюдненою у фейсбуці української делегації в ТКГ, засідання в режимі відеоконференції заплановані за таким графіком:

18 травня – відеоконференції робочих груп з безпекових, політичних, гуманітарних та економічних питань. 19 травня – відеоконференція загального засідання Тристоронньої контактної групи.

Згідно з інформацією, порядок денний засідань такий:

– питання щодо порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ;

– вдосконалення контрольного механізму,

– імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту;

– гарантування безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню;

– продовження розробки плану спільних кроків;

– відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя;

– обмін утримуваними особами;

– повний і безумовний доступ міжнародних організацій на окуповані території;

– відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.

«Наразі продовжуються консультації на рівні політичних радників Н4, мета яких повернутися до суворого дотримання сторонами повного та всеосяжного режиму припинення вогню», – йдеться в повідомленні.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Читайте також: Порожнє житло почали «арештовувати»? На що розраховувати переселенцям із ОРДЛО (рос.)

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.

За даними ЗСУ, від початку збройного конфлікту загинули 3886 військовослужбовців, поранень зазнали понал 12,6 тисяч військових.