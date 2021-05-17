Українська делегація озвучила порядок денний наступних засідань у рамках ТКГ

Українська делегація для участі в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі оприлюднила графік запланованих засідань групи.
Згідно з інформацією, оприлюдненою у фейсбуці української делегації в ТКГ, засідання в режимі відеоконференції заплановані за таким графіком:
18 травня – відеоконференції робочих груп з безпекових, політичних, гуманітарних та економічних питань. 19 травня – відеоконференція загального засідання Тристоронньої контактної групи.
Згідно з інформацією, порядок денний засідань такий:
– питання щодо порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ;
– вдосконалення контрольного механізму,
– імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту;
– гарантування безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню;
– продовження розробки плану спільних кроків;
– відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя;
– обмін утримуваними особами;
– повний і безумовний доступ міжнародних організацій на окуповані території;
– відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.
«Наразі продовжуються консультації на рівні політичних радників Н4, мета яких повернутися до суворого дотримання сторонами повного та всеосяжного режиму припинення вогню», – йдеться в повідомленні.
Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.
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Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.
За даними ЗСУ, від початку збройного конфлікту загинули 3886 військовослужбовців, поранень зазнали понал 12,6 тисяч військових.
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