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20 травня 2021, Київ 23:29
Суспільство

День вишиванки-2021 в Україні та світі

Цьогоріч у третій четвер травня в Україні та світі вже у 15-й раз відзначили День вишиванки. На фото: вишита сорочка Ніни Даценко-Сало

Уже 15 років в Україні та скрізь у світі, де живуть українці, відзначають День вишиванки. Уперше ідея присвятити один травневий день традиційному українському одягу виникла​ 2006 року у студентському середовищі Чернівців і швидко поширилася країною. Відтоді, щороку, українці та усі, кому подобається вишиванка, одягають цей одяг і носять удома, в офісах, на вулицях. А соціальні мережі заполоняють фотографії із усміхненими людьми у вишиванках. Пандемія коронавірусу внесла свої корективи, але не зменшила кількості учасників. Радіо Свобода зібрало інформацію про День вишиванки-2021.

Ще заздалегідь засновниця і голова оргкомітету Всесвітнього дня вишиванки Леся Воронюк повідомила, що 20 травня 2021 року День вишиванки відбуватиметься у форматі Дня вуличної етномузики і матиме екологічне спрямування.

«Як пов’язані культурна спадщина та екологія? Насправді взаємопроникливо. Коли певна територія стає непридатною для життя, з часом зникає і вся місцева культура, яка століттями створювалася предками», пояснила Воронюк.

Цього дня проходив ІІІ міжнародний форум ECO Ukraine. Фотографії його учасників у вишиванках запостила Ольга Богомолець.

Підтримали екологічний напрямок у Херсоні. Тут відкрили сортувальну станцію.

У багатьох містах, як от у Краматорську, у вишиванку одягали пам'ятник Тарасу Шевченку.

До пологових будинків 15 міст Донеччини передали вишиті сорочки для немовлят в рамках акції «Народжені у вишиванках», яку вже 5 років у прифронтовому регіоні проводить український розмовний клуб «Файно» під керівництвом переселенки з Ясинуватої Оксани Муравльової.

Національний Музей Голодомору-геноциду, «Всі. Свої» і Pictoric до Дня вишиванки організували проєкт – виставили у вітринах магазину на Хрещатику в Києві автентичні предмети українського одягу з приватних колекцій і поряд сучасні моделі від українських брендів. Як знак того, що вишиванки допомагали родинам виживати у Голодомор, бо цей одяг міняли на хліб.

Тлом для одягу у вітринах стали ілюстрації із українськими орнаментами від Pictoric із збільшеними у сотні раз елементами традиційних візерунків.

У різних містах, на площах і пішохідних вулицях міст, у парках і скверах, на відкритих сценах і майданчиках грали традиційні українські музики: кобзарі, лірники, сопілкарі, трембітарі, дримбарі, цимбалісти.

Посли та представництва – теж у вишиванках

Група послів країн G7 та посольство США в Україні у вишиванках привітали українців із Днем їхнього традиційного одягу.

А команда посольства США підготувала ролик в улюблених вишиванках.

До відзначення Дня вишиванки долучився і Центр інформації та документації НАТО в Україні.

Українців та друзів України з усього світу з Днем вишиванки привітав президент Світового конгресу українців Павло Ґрод.

А такий ролик підготували до Всесвітнього Дня вишиванки студенти Канади

Скандал через вишиванки подружжя Зеленських

«Наша гордість, наш символ і наш скарб» – такий коментар супроводжує фотографію подружжя Зеленських у вишиванках на офіційній сторінці президента України Володимира Зеленського в інстаграмі та твітері, опублікованих 20 травня у Всесвітній день вишиванки.

І одразу з'явилися критичні відгуки про те, що крій вишиванок, особливо сорочки Володимира Зеленського, є традиційним для Росії, а не для України.

Коментарі із соціальних мереж, точки зору «за» і «проти» а також коментарі експертів та дизайнера, який зробив вишиванки для президентського подружжя – читайте у «Зеленський у косоворотці». Як відреагували соцмережі на одяг президента до Дня вишиванки?

День вишиванки – є народною ініціативою, яка швидко набула популярності в Україні і світі.

Історія запровадження окремого дня для вшанування українського традиційного одягу розпочалася в Чернівцях 2006 року. Студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Федьковича Леся Воронюк запропонувала обрати день, коли б усі одягали вишиванки.

Ідея сподобалася і вирішили, що цим днем може бути кожний третій четвер травня, коли дерева уже зазеленіли і все цвіте.

Першого разу – ідею підтримали лише кілька десятків студентів та декілька викладачів університету. Однак, уже в наступні роки про цей День дізналися не лише в Україні, а й у світі, бо ідею підхопила і українська діаспора.

У 2011 році, на п'яту річницю заснування Дня вишиванки, його відзначили встановленням Гіннесівського рекорду. На центральній площі Чернівців зібралося 4 тисячі людей у вишиванках – найбільша кількість людей у традиційному українському одязі в одному місці.

З кожним роком кількість прихильників Дня вишиванки в Україні і світі зростає. Вишиванки стали складовою сучасної індустрії моди.

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    Ірина Штогрін

    Редактор інформаційних програм Радіо Свобода з жовтня 2007 року. Редактор спецпроектів «Із архівів КДБ», «Сандармох», «Донецький аеропорт», «Українська Гельсінська група», «Голодомор», «Ті, хто знає» та інших. Ведуча та редактор телевізійного проекту «Ми разом». Автор ідеї та укладач документальної книги «АД 242». Автор ідеї, режисер та продюсер документального фільму «СІЧ». Працювала коментатором редакції культура Всесвітньої служби Радіо Україна Національної телерадіокомпанії, головним редактором служби новин радіостанції «Наше радіо», редактором проекту Міжнародної організації з міграції щодо протидії торгівлі людьми. Закінчила філософський факультет Ростовського університету. Пройшла бімедіальний курс з теле- та радіожурналістики Інтерньюз-Україна та кілька навчальних курсів «IREX ПроМедіа». 

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