День вишиванки-2021 в Україні та світі

Уже 15 років в Україні та скрізь у світі, де живуть українці, відзначають День вишиванки. Уперше ідея присвятити один травневий день традиційному українському одягу виникла​ 2006 року у студентському середовищі Чернівців і швидко поширилася країною. Відтоді, щороку, українці та усі, кому подобається вишиванка, одягають цей одяг і носять удома, в офісах, на вулицях. А соціальні мережі заполоняють фотографії із усміхненими людьми у вишиванках. Пандемія коронавірусу внесла свої корективи, але не зменшила кількості учасників. Радіо Свобода зібрало інформацію про День вишиванки-2021.

Ще заздалегідь засновниця і голова оргкомітету Всесвітнього дня вишиванки Леся Воронюк повідомила, що 20 травня 2021 року День вишиванки відбуватиметься у форматі Дня вуличної етномузики і матиме екологічне спрямування.

«Як пов’язані культурна спадщина та екологія? Насправді взаємопроникливо. Коли певна територія стає непридатною для життя, з часом зникає і вся місцева культура, яка століттями створювалася предками», пояснила Воронюк.

Цього дня проходив ІІІ міжнародний форум ECO Ukraine. Фотографії його учасників у вишиванках запостила Ольга Богомолець.

Підтримали екологічний напрямок у Херсоні. Тут відкрили сортувальну станцію.

У багатьох містах, як от у Краматорську, у вишиванку одягали пам'ятник Тарасу Шевченку.

До пологових будинків 15 міст Донеччини передали вишиті сорочки для немовлят в рамках акції «Народжені у вишиванках», яку вже 5 років у прифронтовому регіоні проводить український розмовний клуб «Файно» під керівництвом переселенки з Ясинуватої Оксани Муравльової.

Національний Музей Голодомору-геноциду, «Всі. Свої» і Pictoric до Дня вишиванки організували проєкт – виставили у вітринах магазину на Хрещатику в Києві автентичні предмети українського одягу з приватних колекцій і поряд сучасні моделі від українських брендів. Як знак того, що вишиванки допомагали родинам виживати у Голодомор, бо цей одяг міняли на хліб.

Тлом для одягу у вітринах стали ілюстрації із українськими орнаментами від Pictoric із збільшеними у сотні раз елементами традиційних візерунків.

У різних містах, на площах і пішохідних вулицях міст, у парках і скверах, на відкритих сценах і майданчиках грали традиційні українські музики: кобзарі, лірники, сопілкарі, трембітарі, дримбарі, цимбалісти.

Посли та представництва – теж у вишиванках

Група послів країн G7 та посольство США в Україні у вишиванках привітали українців із Днем їхнього традиційного одягу.

А команда посольства США підготувала ролик в улюблених вишиванках.

До відзначення Дня вишиванки долучився і Центр інформації та документації НАТО в Україні.

Українців та друзів України з усього світу з Днем вишиванки привітав президент Світового конгресу українців Павло Ґрод.

А такий ролик підготували до Всесвітнього Дня вишиванки студенти Канади

Скандал через вишиванки подружжя Зеленських

«Наша гордість, наш символ і наш скарб» – такий коментар супроводжує фотографію подружжя Зеленських у вишиванках на офіційній сторінці президента України Володимира Зеленського в інстаграмі та твітері, опублікованих 20 травня у Всесвітній день вишиванки.

І одразу з'явилися критичні відгуки про те, що крій вишиванок, особливо сорочки Володимира Зеленського, є традиційним для Росії, а не для України.

Коментарі із соціальних мереж, точки зору «за» і «проти» а також коментарі експертів та дизайнера, який зробив вишиванки для президентського подружжя – читайте у «Зеленський у косоворотці». Як відреагували соцмережі на одяг президента до Дня вишиванки?

День вишиванки – є народною ініціативою, яка швидко набула популярності в Україні і світі.

Історія запровадження окремого дня для вшанування українського традиційного одягу розпочалася в Чернівцях 2006 року. Студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Федьковича Леся Воронюк запропонувала обрати день, коли б усі одягали вишиванки.

Ідея сподобалася і вирішили, що цим днем може бути кожний третій четвер травня, коли дерева уже зазеленіли і все цвіте.

Першого разу – ідею підтримали лише кілька десятків студентів та декілька викладачів університету. Однак, уже в наступні роки про цей День дізналися не лише в Україні, а й у світі, бо ідею підхопила і українська діаспора.

У 2011 році, на п'яту річницю заснування Дня вишиванки, його відзначили встановленням Гіннесівського рекорду. На центральній площі Чернівців зібралося 4 тисячі людей у вишиванках – найбільша кількість людей у традиційному українському одязі в одному місці.

З кожним роком кількість прихильників Дня вишиванки в Україні і світі зростає. Вишиванки стали складовою сучасної індустрії моди.