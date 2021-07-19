Донбасс. Главное за день: Ипотека для переселенцев, украинский для чиновников, вода в Мариуполе

Коротко о главных событиях 19 июля, которые важны для украинского востока.

Погиб раненый военный

В больнице Харькова скончался украинский военнослужащий, пострадавший в результате обстрела в четверг, 15 июля, сообщила советница главы Днепропетровской обладминистрации Татьяна Губа. В тот день в результате обстрелов со стороны российских гибридных сил трое военных получили ранения, двое — боевые травмы.

Ситуация на фронте

Четыре раза российские гибридные силы нарушили режим прекращения огня на Донбассе 18 июля, два раза - сегодня, сообщает штаб ООС. Боевых потерь нет. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют ВСУ в обстрелах своих позиций.

Путь на Запад

Украина не намерена пересматривать свой геополитический вектор, заявил в комментарии Радио Свобода пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко. Ранее представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович на телеканале «Дом» заявил, что Украина будет вынуждена переориентировать свои интересы на Восток, если реализуется, по его словам, практика сдачи украинских интересов в Европе.

Ипотека под 3%

Первые победители жилищной программы для переселенцев «Ипотека под 3%» будут определены 21 июля в 14.00. Об этом говорится на сайте Держмолодьжитла. Ориентировочное число победителей - 150 семей. Людей выберут в случайном порядке. Трансляцию отбора можно посмотреть в Ютюбе на канале Держмолодьжитла.

Украинский для чиновников

В Украине чиновники впервые в истории сдавали экзамен по государственному языку. Экзаменационные площадки созданы в Киеве, Чернигове, Полтаве, Виннице, Житомире, Черкассах, Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах, Николаеве, Рубежном. Экзаменационная работа состоит из четырех частей: "Культура речи", "Чтение", "Письмо", "Говорение".

Кишечная палочка в Мариуполе

Показатели кишечной палочки в морской воде в Мариуполе превышены в 14 раз. Больше всего на Левобережье и в центре. Об этом сообщает MRPL. CITY со ссылкой на заведующую отделом исследований химических и физических факторов Оксану Федорову.

И еще в регионе

Мобильный офис «Ощадбанка» не будет обслуживать клиентов в прифронтовой зоне Донецкой области на текущей неделе в связи с капремонтом отделения, сообщает пресс-служба Минреинтеграции. Отделение банка на КПВВ «Новотроицкое» в Волновахском районе функционирует по понедельникам и пятницам с 8 до 16 часов.

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