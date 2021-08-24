Вістки з фронту: єдине порушення – проліт російського безпілотника

У пресслужбі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили, що з початку доби і станом на 17-у годину зафіксовано тільки одне порушення режиму припинення вогню, а саме проліт через лінію розмежування безпілотного літака противника.

За повідомленням, російський безпілотник «Орлан-10» здійснив це порушення «на Луганщині і Донеччині» – ймовірно, на межі цих областей. Про це порушення українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ через встановлений координаційний механізм, мовиться в повідомленні про українську відповідь на це порушення.

Останніми місяцями російські гібридні сили активізували використання російських безпілотних апаратів, найчастіше типу «Орлан-10», на лінії фронту – головно в Луганській області. Ці російські апарати призначені для ведення радіотехнічної й оптичної розвідки, цілевказування тощо. Спершу, після початку цієї активізації, українські військові заявляли, що «придушували» ці апарати засобами радіоелектронної боротьби, потім такі повідомлення припинилися, і єдиною реакцією, про яку інформувалося, стали звернення до ОБСЄ.

У підтримуваному і скеровуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ЛНР», що як елемент російських гібридних сил захопило частини Луганської області і визнане в Україні терористичними, заявили про один обстріл його позицій за цей час із боку українських військових.

В аналогічному угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області, своїх заяв про становище на фронті за день не робили.

Обидва угруповання також також нічого не згадали про свої можливі втрати.

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й досі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, за рідкісними винятками майже щодня, внаслідок чого українські військові час від часу зазнають поранень чи й гинуть.

За даними штабу операції Об’єднаних сил, які навели в українській делегації в Тристоронній контактній групі для переговорів щодо врегулювання на окупованій частині Донбасу, за час дії цього перемир’я і станом на 27 липня загинули 45 українських військовослужбовців, 163 зазнали поранень. Відтоді загинули ще шестеро військових, семеро зазнали поранень чи бойових травмувань – разом мало б бути 51 загиблий і 170 поранених.

За повідомленнями і підрахунками Радіо Свобода, на цей час унаслідок обстрілів противника й підривів на вибухових пристроях протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні 54 українські військовослужбовці, ще принаймні близько 165 були поранені чи зазнали бойових травм.

У Збройних силах України на запит Радіо Свобода повідомляли, що за час перемир’я і станом на 5 травня 34 військовослужбовці ЗСУ загинули і 107 військових зазнали поранень «під час бойової обстановки», не уточнивши, які втрати залічують до цього розряду (після цієї дати внаслідок обстрілів іще вісімнадцятеро військових загинули і 60 були поранені чи зазнали бойових травмувань, тобто нинішній баланс мав би складати 52 загиблих і 167 поранених). У це число також не входять можливі втрати інших українських силових структур.