24 серпня 2021 року – що очікувати в цей день і що було в історії?

Які події очікуються?
- В Німеччині Вищий земельний суд Дюссельдорфа винесе рішення за скаргою акціонерного товариства «Північний потік-2» щодо застосування в діяльності газогону вимог європейського газового законодавства, згідно з якими компанія-оператор має бути незалежною від постачальника, а 50% потужності мають резервуватися для альтернативних постачальників.
- В Києві стартує арт-караван «Чумацький шлях». Протягом 6 днів, з 26 по 31 серпня відомі діячі культури, журналісти, блогери, представники міст-учасників ініціативи проїдуть історичним торговельним шляхом довжиною 1250 км, яким їздили чумаки в Крим.
- В Харкові футбольний клуб «Шахтар» зіграє матч плей-офф Ліги чемпіонів з командою «Монако».
Цей день в історії
- 1968 року на Красній площі у Москві восьмеро протестувальників провели демонстрацію проти введення радянських військ у Чехословаччину і були заарештовані.
- 1991 року Верховна Рада Білоруської РР проголосила незалежність Білорусі.
- 1991 року почалася 87-денна облога хорватського міста Вуковар силами Югославської народної армії і сербських воєнізованих формувань, яка завершилася поразкою Хорватської національної гвардії, спустошенням міста, убивствами і переслідуваннями мирного населення.
- 2006 року у Сан-Франциско колишній прем'єр-міністр України Павло Лазаренко засуджений до 97 місяців тюремного ув'язнення і штрафу в 10 млн доларів за відмивання грошей та інші злочини.
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