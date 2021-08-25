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Політика

24 серпня 2021 року – що очікувати в цей день і що було в історії?

Які події очікуються?

  • В Німеччині Вищий земельний суд Дюссельдорфа винесе рішення за скаргою акціонерного товариства «Північний потік-2» щодо застосування в діяльності газогону вимог європейського газового законодавства, згідно з якими компанія-оператор має бути незалежною від постачальника, а 50% потужності мають резервуватися для альтернативних постачальників.
  • В Києві стартує арт-караван «Чумацький шлях». Протягом 6 днів, з 26 по 31 серпня відомі діячі культури, журналісти, блогери, представники міст-учасників ініціативи проїдуть історичним торговельним шляхом довжиною 1250 км, яким їздили чумаки в Крим.
  • В Харкові футбольний клуб «Шахтар» зіграє матч плей-офф Ліги чемпіонів з командою «Монако».

Цей день в історії

  • 1968 року на Красній площі у Москві восьмеро протестувальників провели демонстрацію проти введення радянських військ у Чехословаччину і були заарештовані.
  • 1991 року Верховна Рада Білоруської РР проголосила незалежність Білорусі.
  • 1991 року почалася 87-денна облога хорватського міста Вуковар силами Югославської народної армії і сербських воєнізованих формувань, яка завершилася поразкою Хорватської національної гвардії, спустошенням міста, убивствами і переслідуваннями мирного населення.
  • 2006 року у Сан-Франциско колишній прем'єр-міністр України Павло Лазаренко засуджений до 97 місяців тюремного ув'язнення і штрафу в 10 млн доларів за відмивання грошей та інші злочини.
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