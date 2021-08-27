27 серпня 2021 року – що очікувати в цей день і що було в історії?

Які події очікуються?
- У Молдові пройдуть урочистості з нагоди 30-річчя незалежності.
- У Львівській області розпочнеться музичний фестиваль Zaxidfest.
- В Старій фортеці Кам’янця-Подільського відкриється 11-й міжнародний інклюзивний фестиваль музики та стріт-арту Respublica FEST.
Цей день в історії
- 1856 року в селі Нагуєвичі (нині Дрогобицького району Львівської області) народився поет, письменник, філософ, політик і громадський діяч Іван Якович Франко.
- 1883 року на індонезійському острові Кракатау сталося найбільше з документованих виверження вулкану, яке зруйнувало більшу часину острова і спричинило загибель близько 35 тисяч осіб.
- 1941 року народився актор театру і кіно, Герой України Богдан Ступка.
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