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Суспільство

27 серпня 2021 року – що очікувати в цей день і що було в історії?

80 років тому народився актор театру і кіно, Герой України Богдан Ступка

Які події очікуються?

  • У Молдові пройдуть урочистості з нагоди 30-річчя незалежності.
  • У Львівській області розпочнеться музичний фестиваль Zaxidfest.
  • В Старій фортеці Кам’янця-Подільського відкриється 11-й міжнародний інклюзивний фестиваль музики та стріт-арту Respublica FEST.

Цей день в історії

  • 1856 року в селі Нагуєвичі (нині Дрогобицького району Львівської області) народився поет, письменник, філософ, політик і громадський діяч Іван Якович Франко.
  • 1883 року на індонезійському острові Кракатау сталося найбільше з документованих виверження вулкану, яке зруйнувало більшу часину острова і спричинило загибель близько 35 тисяч осіб.
  • 1941 року народився актор театру і кіно, Герой України Богдан Ступка.
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