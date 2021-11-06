Шмигаль заявляє про рекордний рівень інвестицій в економіку України

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що у січні-вересні прямі іноземні інвестиції в Україну становили 4,8 млрд доларів. Про це він написав на своїй сторінці у мережі «Фейсбук».

«За 3 квартали 2021 року маємо рекордний рівень прямих іноземних інвестицій за останні роки – сальдо ПІІ становило 4,8 млрд доларів. Для порівняння, за весь 2017 рік було 3,7 млрд доларів, а за весь 2018 – 4,5 млрд доларів», -пише голова Кабінету міністрів України.

Денис Шмигаль зазначає, що значна частина інвестицій, що надходять, – це реінвестиції.

Тим часом Європейський Союз ініціює інвестиційну програму у розмірі 6,4 млрд євро для України.