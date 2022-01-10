У Мʼянмі скинуту військовими лідерку країни засудили до ще 4 років за ґратами

Суд у М'янмі засудив колишню лідерку країни, лауреатку Нобелівської премії Аун Сан Су Чжі до чотирьох років ув'язнення, повідомляють ВВС News та світові інформагенції. За останній місяць це другий суд над Аун Сан Су Чжі та другий вирок. Цього разу її визнали винною у незаконному ввезенні та володінні переносними раціями та порушенні обмежень, повʼязаних із COVID-19.

У грудні Аун Сан Су Чжі засудили також до чотирьох років позбавлення волі, визнавши винною у підбурюванні та порушенні антиковідних обмежень. Пізніше військова хунта Мʼянми помʼякшила вирок до двох років увʼязнення.

Аун Сан Су Чжі висунуто ще кілька звинувачень. Якщо провину колишньої лідерки Мʼянми буде визнано повністю, їй загрожує довічне увʼязнення.

Аун Сан Су Чжі очолює «Національну лігу за демократію». 15 років вона провела під домашнім арештом. 1991 року стала лауреаткою Нобелівської премії миру. У 2015 році «Національна ліга за демократію» перемогла на загальних виборах, Аун Сан Су Чжі стала міністром закордонних справ та фактичною главою уряду. У лютому 2021 року в Мʼянмі до влади прийшла хунта, Аун Сан Су Чжі знову опинилася під арештом.