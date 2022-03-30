Направление, бои на котором могут существенно повлиять на ситуацию в зоне ООС - это район Изюма Харьковской области. Бои за город начались примерно 3 недели назад и продолжаются до сих пор. За это время город был сильно разрушен: уже в середине марта областная власть называла его почти непригодным для жизни. Кто сейчас контролирует Изюм, и почему он так важен?

Взятие Изюма открывает дорогу на Славянск Донецкой области, а также дает возможность с севера зайти в тыл группе украинских войск в зоне ООС. А при условии прорыва с юга навстречу наступающим с севера войскам, это может привести к окружению украинских подразделений на Донбассе.

Бои идут уже ниже Изюма

Информация о ситуации в самом Изюме достаточно противоречивая. По словам заместителя городского головы Владимира Мацокина, полного контроля над городом у российских войск нет. Однако сам город они уже обошли и продвинулись дальше. В частности, несколько дней назад нашли возможность форсировать реку Северский Донец, и в последние дни активные боевые действия идут ниже Изюма – в районе населенных пунктов Каменка, Сухая Каменка.

«Там идут ожесточенные бои. Задействуются минометы, артиллерия, самолеты и вертолеты. Это ад! Но украинские силы обороны эффективно дают отпор», – говорит Радио Донбасс Реалии Владимир Мацокин.

Это подтверждается и ночными сводками Генштаба ВСУ. В них также идет речь о Каменке и Сухой Каменке.

В самом Изюме гуманитарная ситуация близка к критической, говорит заместитель городского головы.

«Весь мир говорит о Мариуполе. И это понятно и правильно. Но у нас ситуация ничем не лучше. 3,5 недели люди без электричества, воды, газа, отопления. Нет связи. Нет лекарств. Нет гуманитарных коридоров. Не работает больница. Люди умирают из-за невозможности оказать им помощь. Это страшная картина, когда их хоронят в парке, возле подъездов, в огородах», – говорит Владимир Мацокин.

На кадрах, сделанных корреспондентом радио Донбасс.Реалии еще 10 марта, уже отчетливо видно гуманитарные проблемы в городе.

Найти переправу помогли коллаборанты – боец теробороны Изюма

Сегодня в Изюме российские войска начали зачистку той части города, которая долгое время находилась под контролем украинских сил обороны. Об этом рассказал один из бойцов терробороны, данные которого мы не называем из соображений безопасности. Он также подтвердил, что российским войскам удалось найти возможность переправиться через реку Северский Донец. И помогли им в этом местные коллаборанты.

«Сейчас российские войска отделяют от Славянска только ВСУ и терроборона. Они стягивают войска. Используют вертолеты. Сейчас многое зависит от поставок оружия и техники. Если все будет, то думаю, что выстоим», – говорит боец изюмской теробороны.

В социальных сетях распространяется пост, в котором называют конкретного человека, который помог российским военным. Однако оба наших собеседника конкретных фамилий не называют, и мы не нашли первоисточник этого сообщения. Тем не менее, по словам Владимира Мацокина, Госбюро расследований открыло уголовные производства в отношении 4 жителей Изюма. Двое из них городские депутаты. Еще двое – местные политики.

Вчера в одном из эфиров советник Офиса президента Алексей Арестович говорил, что российским войскам удалось продвинуться на Изюмском направлении. И в ближайшие 1,5-2 недели тут могут быть военные «качели». И исход боев в зоне ООС может решить и исход войны в Украине.

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