У Раді зареєстрували законопроект про правовий механізм співпраці з Міжнародним кримінальним судом

У Верховній Раді зареєстрували урядовий законопроект, який створює правовий механізм співробітництва з Міжнародним кримінальним судом, це забезпечить притягнення винних до відповідальності.



Як йдеться у пояснювальній записці, документ забезпечить правове регулювання взаємодії українських правоохоронних органів з Міжнародним кримінальним судом як до, так і після набрання Римським статутом чинності для України.



Минулого тижня Україну відвідав прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан. Він відвідав Бучу, зустрівся з українськими правоохоронцями. Також український прем'єр Денис Шмигаль обговорив з Карімом Ханом злочини Росії в Україні.

2 березня Офіс Прокурора Міжнародного кримінального суду оголосив про початок розслідування щодо скоєння на території України воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду.



Україна досі не ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду, але він передбачає можливість, що й без ратифікації держава може визнати юрисдикцію суду в певних справах, подавши про це належну заяву.

Відтак Україна визнала його юрисдикцію з двох питань двома заявами Міністерства закордонних справ, поданими 17 квітня 2014 року щодо справ Майдану і 8 вересня 2015 року щодо злочинів проти людяності і воєнних злочинів, вчинених на її території.