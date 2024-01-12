«Ситуація надкритична, щодня гинуть цивільні»: очільниці МВА про лівий берег Херсонщини

На окупованій лівобережній Херсонщині частина громад опинилась в епіцентрі бойових дій, через що «ситуація для цивільних залишається надважкою, там щодня гине місцеве населення», повідомила проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко.

«Люди страждають, є поранені, є такі, в яких ампутовані кінцівки. Ми не завжди своєчасно про це дізнаємося. Деколи про це інформують люди, які виїхали на підконтрольну Україні територію. І це може бути через 10-14 днів. Але ми маємо загиблих, і насправді ми їх намагаємося підрахувати. Можливо, це звучить цинічно, але ми маємо знати про цих людей, які загинули в результаті війни, не будучи військовими, бо вони гинуть», – зазначила вона.

Начальниця Голопристанської МВА Світлана Лінник назвала ситуацію в її громаді «надкритичною».

«Станом на поточну дату ситуація складна не лише тим, що громада в окупації, а й через наслідки руйнації дамби Каховської ГЕС. Фінансових ресурсів у людей немає, роботи в них немає, доходів немає, системно відбуваються утиски. Тим, хто без паспорта РФ скорочують соціальні пільги, обмежують виплати, не надають гуманітарної допомоги. Ситуація погіршується щодня», – розповіла посадовиця.

Лінник додала, що у Голій Пристані та наближених селах досі залишається жити близько 10 тисяч осіб. До початку широкомасштабного вторгнення у громаді проживало майже 35 тисяч осіб.

Із огляду на бойові дії та окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.