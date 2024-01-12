Померлі через повінь досі лежать під завалами будинків – влада Голої Пристані 

Російські окупанти й досі не дістали з-під розвалених через руйнацію греблі Каховської ГЕС будинків тіла загиблих жителів Голої Пристані на лівобережній Херсонщині. Про це проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» повідомила начальниця Голопристанської МВА Світлана Лінник.

«Не дістають, не розбирають завали, так ті руїни лишаються, тіла загиблих так і залишаються під завалами. Там дуже багато ще людей, які лежать під завалами у своїх власних оселях. Це і міське і сільське населення. Це величезна кількість таких ось будинків і людей, які зникли, і родичі яких шукають», – сказала вона.

За офіційними даними й підтвердженими фактами, які відомі українській владі, у Голій Пристані загинуло 10 людей, проте реальна кількість загиблих може бути значно більшою, зазначила Лінник.

«Там дуже багато буде людей, яких доведеться нам перепоховати й ексгумацію робити, і відповідно родичів шукають тих, хто там загинув», – додала вона.

З огляду на бойові дії та окупацію Росією частини південних територій України, редакція Радіо Свобода не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили, замінували і контролювали гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російська окупаційна влада натомість стверджувала, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС. Численні експерти вже заявили, що руйнування дамби відбулося, найімовірніше, через закладення великої кількості вибухівки на ГЕС, яку контролюють війська РФ.