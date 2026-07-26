На фронті від початку доби відбулось 61 бойове зіткнення – Генштаб

На фронті від початку доби відбулось 61 бойове зіткнення, йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

У командуванні кажуть, що на Північно-Слобожанському та Курському напрямках сили РФ ще не вдавалися до спроб просування, натомість 34 рази обстріляли українські позиції й населені пункти.

«На Південно-Слобожанському напрямку армія РФ шість разів намагалася прорвати оборону в районах Стариці та Охрімівки. Одне бойове зіткнення триває. На Куп’янському напрямку російські війська двічі намагалися просунутися в районах Подолів та Курилівки, обидва боєзіткнення ще тривають», – зазначили у Генштабі.

Водночас, на Слов’янському напрямку армія РФ 13 разів намагалась потіснити українських оборонців у районах Кривої Луки, Закітного, Пискунівки, Рай-Олександрівки та Різниківки. Одне боєзіткнення триває.

«На Покровському напрямку від початку доби російська армія 14 разів намагалася потіснити оборонців із займаних позицій у районах Шевченка, Нового Донбасу, Павлівки, Котлиного, Новогришиного, Новоолександрівки й Удачного», – кажуть у Генштабі.

На початку липня американський Інститут вивчення війни заявив, що російський наступ весняно-літнього періоду 2026 року не досягнув «значних оперативних успіхів». За спостереженням ISW, темпи просування російських військ у червні 2026 року були значно меншими від показників червня 2025 року і далися Росії ціною великих втрат особового складу й техніки.

Перед тим дані проєкту DeepState засвідчили, що травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.