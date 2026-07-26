У Сімферопольському СІЗО є 20 камер, де кримчан «утримують у статусі інкомунікадо» – Барієв

У Слідчому ізоляторі №2 окупованого Сімферополя є 20 камер, де утримують затриманих силовиками РФ кримчан у статусі «інкомунікадо», заявив в ефірі проєкту Радіо Свобод Крим.Реалії голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв.

За його словами, правозахисники нещодавно отримали дані про утримання затриманих жителів півострова в стані повної ізоляції.

«Буквально тиждень тому ми отримали інформацію, що у СІЗО №2 на третьому поверсі є окремі 20 камер, де якраз утримуються політв’язні, які перебувають у статусі інкомунікадо. Ми отримали інформацію про те, в яких камерах по троє людей, у яких по чотири, у яких по дві, і, за нашими підрахунками, близько 56 таких людей перебувають у статусі інкомунікадо», – заявив Барієв.





Він також додав, що у СІЗО №2 у статусі «інкомунікадо» перебуває подружжя із Севастополя – Олег Платонов та Наталія Полюх.

«Ще рік і три місяці тому Олега Платонова – це родина із Севастополя, він працював в Алушті – забрали саме в Алушті. А його дружина Наталія Полюх відвела дев’ятирічну дитину до школи, після чого її заарештували, затримали, а дитину передали до притулку. І лише за кілька місяців родичі змогли забрати дитину додому. А про саме подружжя взагалі не було жодної інформації», – повідомив Барієв.

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У Росії та на окупованих нею територіях силовики переслідують проукраїнськи налаштованих жителів. Проросійський кримський блогер Олександр Таліпов у своїх телеграм-каналах публікує персональні дані кримчан, які підтримують Україну. Внаслідок подібних скарг кримчан затримують та притягують до адміністративної та кримінальної відповідальності за «дискредитацію» армії РФ.

Правозахисники прогнозують, що кількість справ за статтями про держзраду, співпрацю з Україною, шпигунство та диверсії, порушені силовиками РФ у Криму, зростатиме. Зараз ФСБ порушує подібні справи практично щодня, тоді як до 2014 року їх було не більше ніж 10 на рік.